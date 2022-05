Sissi – Leggera: audio e testo della canzone 2000 euro

2000 euro di Sissi fa parte del primo EP della cantante, disponibile dal 27 maggio nei negozi fisici e su tutte le piattaforme di streaming e download.

Produttore del pezzo è Logos.Lux – D.Noise, gli autori del testo sono invece Silvia Cesana (Sissi) e Martino Consigli, i compositori: Silvia Cesana , Giorgio Miccolupi, Davide Fanelli e Martino Consigli.

Ascolta qui 2000 euro di Sissi

Testo 2000 euro di Sissi

E’ già da un po’ che non mi sale

i filtri dell’età ?

sotto le scale

io con te ci sto se ci voglio stare

e non mi so regolare

tu ci dovrai fare pace

Stavo scherzando baby

ma anch’io ci credevo poco

volevo fartelo sembrare un gioco

volevo fartelo sembrare un gioco

Ho 2000 euro?

Dentro la mia borsa di pelle

che direbbe mamma se sapesse

quante cose ho fatto per farmi vibrare un po’

la pelle

E’ già da un po’ che ti vengo a cercare

e che vorrei non avere filtri sulle mie parole

se con te ci sto sento il tempo che scappa via

fai solo rumore con me quando spari in aria

sto zitta per ore nascosta sotto la sabbia

Ho 2000 euro ?

Dentro la mia borsa di pelle

che direbbe mamma se sapesse

quante cose ho fatto per farmi farmi vibrare

un po’ la pelle

Ho 2000 euro ?

Dentro la mia borsa di pelle

che direbbe mamma se sapesse

quante cose ho fatto per farmi farmi vibrare un po’

la pelle