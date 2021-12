La Befana Vien di Notte 2 – Le origini: la recensione del film

Esce oggi nei cinema La Befana Vien di Notte 2 – Le origini, prequel del film del 2018 con Paola Cortellesi. Diretto da Paola Randi, il film esplora la leggenda della Befana raccontando a piccoli e grandi una storia a cavallo tra fantasy e tradizione.

Nel cast del film Zoe Massenti, Monica Bellucci, Fabio De Luigi, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo e Corrado Guzzanti.

Guarda la nostra intervista ai protagonisti del film

Alla riscoperta della tradizione…

Se ne La Befana Vien di Notte avevamo conosciuto una Befana già adulta, molto simile alla figura che tutti abbiamo in mente, in questo sequel succede qualcosa di diverso. La carta vincente de La Befana Vien di Notte 2 – Le origini è quella di raccontare sì la storia di Paola, ma dall’inizio: partendo addirittura dall’Italia del Settecento un momento storico in cui, tra caccia alle streghe e povertà, una ragazzina ladruncola vive di espedienti senza curarsi troppo del prossimo.

Il film diventa così una origin story di quella che, per certi versi, è una sorta di supereroina nostrana, ma anche un racconto di crescita che sceglie una formula che mescola in modo originale folklore e avventura. Una ricetta che ricorda i film per ragazzi che hanno fatto grande il cinema tra gli anni Ottanta e Novanta e che è capace di regalarci un racconto che emoziona, fa riflettere e recupera uno dei personaggi più antichi della tradizione italiana, la Befana, allontanandola per la prima volta dallo stereotipo della vecchietta.

La Befana del film aka Paola (una divertentissima Zoe Massenti, qui al suo debutto sul grande schermo) è una giovane tenace che fa del suo percorso di crescita una scoperta di sé, ma anche un inno di libertà. Grazie a lei, e alla sua mentore Dolores (una magica Monica Bellucci), l’idea di strega si colora di un significato nuovo e lontano da ogni pregiudizio. Un messaggio che ridà nuova linfa alla figura Befana e che si inserisce in un filo narrativo che intrattiene, diverte e sì, a tratti fa anche un po’ paura. Merito questo di un Fabio De Luigi più cattivo che mai.

La trama del film

XVIII secolo. Paola (Zoe Massenti), una ragazzina di strada, truffaldina e sempre a caccia di guai, si trova inavvertitamente a intralciare i piani del terribile Barone De Michelis (Fabio De Luigi), un omuncolo gobbo sempre scortato dal fidato e bistrattato Marmotta (Herbert Ballerina), con una sconfinata sete di potere e uno smisurato odio verso le streghe.

L’intervento della dolce e potentissima Dolores (Monica Bellucci), una strega buona che dedica la sua vita ai bambini, salva Paola da un rogo già acceso. Tra un magico apprendistato, inseguimenti, incredibili trasformazioni e molti, molti, guai, Paola scoprirà che il destino ha in serbo per lei qualcosa di davvero speciale…

Che la leggenda abbia inizio!

La Befana Vien di Notte 2 – Le origini è un racconto che mescola avventura, fantasy e tradizione e che esplora le difficoltà che si incontrano nel diventare grandi.