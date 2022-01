Sissi: le anticipazioni della seconda puntata del 4 gennaio

La seconda puntata della serie tv Sissi, realizzata per la tv tedesca RTL, va in onda con due nuovi episodi, martedì 4 gennaio in prima serata su Canale 5.

L’opera è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.

Sissi: anticipazioni della seconda puntata

III EPISODIO

Dopo il matrimonio iniziano le prime difficoltà: Franz si allontana e il cerimoniale è un disastro

Dopo il matrimonio, per Sissi iniziano le vere difficoltà. La prima notte di nozze è un fallimento: Franz comprende, ma si allontana e trascorre le notti in altri letti e con altre compagnie. L’impatto col rigido cerimoniale asburgico, per la protagonista è traumatico. Fanny, intanto, viene riconosciuta come non adeguata alla corte e allontanata bruscamente. Sola, senza mezzi di sostentamento, finisce preda di tre malviventi. La salva Lajos, un ribelle ungherese che si trova a Vienna per cercare di uccidere il Kaiser. Sissi e Franz, invece, si trasferiscono a Laxenburg, magnifico castello alle porte di Vienna dove trascorrono la luna di miele. Dopo un inizio sereno, Franz si allontana nuovamente ed Elisabeth scopre che si trova a Vienna.

IV EPISODIO

Sissi è in dolce attesa e cerca di adattarsi alla vita di corte

Sissi è finalmente più felice, spera di diventare mamma al più presto e di adattarsi alla vita di corte. Dopo aver ricevuto un biglietto da Fanny, si reca nei bassifondi di Vienna: lì, la giovane la consiglia su come rimanere incinta e come accendere il desiderio nel marito. Ma l’Arciduchessa scopre le incursioni di Sissi nel Kohlmarkt e rafforza i controlli sui suoi spostamenti. Intanto, a Milano i ribelli assaltano il palazzo del Reggente del Lombardo-Veneto. Anche in Ungheria cresce il malcontento del popolo, nei confronti della Corona.