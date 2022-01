Tiziano Ferro: Il mondo è nostro è il nuovo album (data d’uscita)

Il primo annuncio discografico del 2022 arriva a poche ore dall’inizio del nuovo anno e a darlo, attraverso i suoi canali social, è Tiziano Ferro.

Il cantautore, che ha appena festeggiato 20 anni di carriera, ha voluto condividere prima di tutto con i suoi fan la data di uscita e il titolo del suo prossimo disco di inediti: l’11 novembre 2022 uscirà infatti il nuovo album, intitolato Il mondo è nostro.

L’album, di cui al momento non si conoscono ulteriori dettagli, arriverà a distanza di 3 anni dall’ultimo lavoro di studio Accetto Miracoli e sarà l’ottavo disco di inediti di Tiziano Ferro.

Prendiamoci il 2022!

ʟᴇᴛ´s ᴛᴀᴋᴇ ᴏᴠᴇʀ 2022!

𝘊𝘰𝘯𝘲𝘶𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘭 2022!

🌍

11.11.22

“ 𝐈𝐋 𝐌𝐎𝐍𝐃𝐎 𝐄´ 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐎 “

𝘪𝘭 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘢𝘭𝘣𝘶𝘮

ɴᴇᴡ ᴀʟʙᴜᴍ

𝘦𝘭 𝘯𝘶𝘦𝘷𝘰 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘰 pic.twitter.com/WcLlhTYpKB — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) January 1, 2022

Il tour negli stadi di Tiziano Ferro

Il calendario degli attesi live di Tiziano Ferro non si ferma solo al 2022 ma sono già state rese note le date live del TZN 2023, appena annunciate da Live Nation (organizzatore del tour).

Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata.

L’appuntamento di Catania del 2021 viene invece recuperato a Messina come da calendario originale 2020.

I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. I biglietti per le nuove date sono in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com.

Tutte le informazioni sul nuovo calendario del tour negli stadi di Tiziano Ferro, comprese quelle sui biglietti, sono disponibili su Livenation.it.