Gabry Ponte rappresenterà San Marino all’Eurovision 2025

Il Teatro Nuovo di Dogana, a San Marino, ha ospitato sabato 8 marzo l’emozionante finale del San Marino Song Contest 2025, con la vittoria di Gabry Ponte!

La serata, condotta con brio da Flora Canto e Francesco Facchinetti, ha visto la partecipazione di 20 talentuosi artisti, tra cui 9 Big e 11 qualificati dalla categoria Emergenti.

La giuria, composta da personaggi del settore musicale sia sammarinesi sia internazionali, ha avuto il compito di valutare le esibizioni e decretare il vincitore. Tra gli ospiti spiccava la presenza di Cristiano Malgioglio che ha arricchito la serata con i suoi commenti pungenti e divertenti.

A trionfare è stato dunque Gabry Ponte con il suo brano Tutta l’Italia, un’esplosione di energia che ha conquistato il pubblico e la giuria, con le conduttrici radiofoniche Ema Stokholma e Federica Gentile. La sua performance coinvolgente e il ritmo incalzante della canzone hanno fatto ballare l’intero teatro, confermando il talento e la popolarità del celebre DJ e produttore italiano.

Il podio è stato completato da The Rumpled, che si sono aggiudicati il secondo posto con You Get Me So High, e da Teslenko, che ha conquistato il terzo posto con Storm.

La serata è stata arricchita da momenti emozionanti, come la consegna del Premio alla Carriera ad Al Bano e del Premio Ambassador a Senhit. Pierdavide Carone ha invece ricevuto il Premio della Critica per la sua interpretazione.

La vittoria al San Marino Song Contest 2025 rappresenta un importante traguardo nella carriera di Gabry Ponte, che ora si prepara a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2025.

Un’occasione unica per portare la sua musica su un palcoscenico internazionale e far ballare tutta l’Europa con Tutta l’Italia.