Shawn Mendes – Isn’t that enough: anteprima audio, testo e traduzione

Isn’t That Enough è il titolo di un nuovo brano di Shawn Mendes, come rivelato dal cantante stesso tramite un’anteprima pubblicata sui social. Il brano farà parte del quinto album in studio dell’artista canadese, di prossima uscita, il cui titolo non è stato ancora rivelato.

Negli ultimi mesi, il cantautore ha anticipato il suo comeback dopo quattro anni dalla pubblicazione dell’album precedente, intitolato Wonder.

Shawn ha mostrato tante foto mentre era intento a registrare nel Bear Creek Studio, vicino Washington, con la sua chitarra e il suo staff, ma anche tanti momenti che ha trascorso nella natura.

L’artista ha condiviso anche un’anteprima audio del pezzo, il cui sound lascia intuire che si tratterà di un album dal sapore country e che la componente acustica sarà un elemento predominante.

Anteprima testo Isn’t that enough

My hand’s still shaking

My mind’s still racing

My heart’s still breaking in two

I’m still changing

My friends stay patient

My mother still calls for the news

Isn’t that enough?

Traduzione

La mia mano trema ancora

La mia mente corre ancora

Il mio cuore si spezza ancora in due

Sto ancora cambiando

I miei amici sono pazienti

Mia madre chiama ancora per avere notizie

Non è abbastanza?