Shawn Mendes – Why why why: anteprima audio, testo e traduzione

Why why why è il titolo di un nuovo brano di Shawn Mendes, come rivelato dal cantautore stesso tramite un’anteprima pubblicata sui social. Il brano farà parte del quinto album in studio dell’artista canadese, di prossima uscita, il cui titolo è semplicemente Shawn.

Puoi guardare qui un’anteprima ufficiale della canzone. Inoltre, puoi tenere d’occhio le piattaforme di streaming per l’uscita imminente. Ecco un estratto del testo di Why Why Why di Shawn Mendes:

Testo

Opened up my journal to a page

Everything that hurts me still the same

Feels like there’s nothing new for me to say

Why, Why, Why

Traduzione

Ecco la traduzione in italiano del testo:

Ho aperto il mio diario su una pagina

Tutto ciò che mi fa male è ancora lo stesso

Sembra che non ci sia niente di nuovo da dire

Perché, perché, perché

Significato

La canzone sembra esplorare temi di riflessione personale e di lotta interiore, con Shawn Mendes che si interroga sul perché delle sue emozioni e delle sue esperienze.

Questo nuovo singolo promette di essere un’altra toccante aggiunta al repertorio di Shawn, noto per la sua capacità di esprimere vulnerabilità e introspezione attraverso la sua musica.

Ascolterete la nuova canzone di Shawn Mendes?