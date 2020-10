Camila Cabello: come ha aiutato Shawn Mendes a scrivere Wonder

Il messaggio d’incoraggiamento e pieno d’amore di Camila Cabello è stata una sorpresa che ha spiazzato tutti i fan della coppia, poco prima dell’uscita di Wonder, il nuovo brano di Shawn Mendes.

Il post ha infatti sciolto ogni dubbio sulla relazione sentimentale tra i due cantanti, piuttosto riservati a riguardo ultimamente.

Forse anche per colpa della pandemia e del conseguente stato emotivo, in effetti, i due artisti sembravano essersi un po’ allontanati.

Ora, però, Shawn Mendes ha svelato per SiriusXM che lei e Camila Cabello, in realtà, si sono avvicinati ulteriormente proprio durante il lockdown e che la cantante ha avuto un ruolo attivo nel processo di scrittura del suo nuovo album.

.@ShawnMendes takes us behind the meaning of his new single, #WONDER. 🎶 Hear the full interview on @SiriusXMHits1: https://t.co/A5lkzqGMxg pic.twitter.com/iSbnhT5PLb

— SiriusXM (@SIRIUSXM) October 4, 2020