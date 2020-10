Random: testo e significato di Ritornerai 2, il nuovo singolo

Il nuovo singolo del rapper, Ritornerai 2, scritto dallo stesso Random e prodotto da Zenit, si ricollega al brano Ritornerai, pubblicato prima dei numeri e delle certificazioni raggiunte dall’artista nell’ultimo anno e mezzo. Ecco il significato:

Nel singolo l’artista ripercorre con una consapevolezza nuova tutte le fasi di una storia d’amore finita, rendendosi conto che a volte è meglio lasciare andare qualcuno piuttosto che cercare di trattenerlo a tutti i costi. La ballad, caratterizzata da un crescendo musicale e allo stesso tempo emotivo, mette in risalto le doti vocali dell’artista, mentre invita a non confondere l’amore con il desiderio di non restare soli.

Audio di Ritornerai 2 di Random

Ye ye ye

Luce mi abbaglia

Perdo la strada

Perdo la calma

Ma non perdo te

E ricordo ogni giornata

Ricordi dell’infanzia

Ricordi che non vanno via

E ricordo le tue labbra

Ricordo la tua faccia

Che si avvicinava alla mia Ma adesso no

La strada ci ha divisi un po’

Ho dato la colpa al destino

Quando la colpa era un po’ mia

E dicevi che mi amavi

Dicevi che mi amavi Che ero l’unico per te

E dicevo che ti amavo

Che non sarei cambiato

Che ti avrei dato il meglio di me

Tu mi davi la forza

Di andare avanti ancora

Ricordo mi davi la forza

Una poesia che scrivo

Guardo il cielo è grigio

E tu mi davi la forza

Di andare avanti ancora un po’

Tu mi davi la forza

Non mi abbandonare no no no

Non mi lasciare

Non mi lasciare mai più

Lo so che fuori hai di me

Quando le luci si saranno spente

Al mio posto non so stare

A costo di stare male

A posto non è tutto a posto

So mentire in fondo

Nei ricordi di noi

In quel posto sognavamo

Contavamo le ore

Ogni secondo In fondo al nostro cuore

L’amore si è nascosto

Tesoro luce dei miei occhi

Ti rincorro in fondo al mare

Troverò le risposte

Alle domande a cui non hai risposto

E non ne posso più

La strada ci ha divisi un po’

Ho dato la colpa al destino

Quando la colpa era un po’ mia

E tu mi davi la forza

Di andare avanti ancora un po’

Tu mi davi la forza

Non mi abbandonare no no no

Non mi lasciare

Non mi lasciare mai più

Lo so che fuori hai di me

Quando le luci si saranno spente