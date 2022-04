Shawn Mendes scrive una lettera ai fan: “Non voglio che vi sentiate soli”

Shawn Mendes, durante la giornata di ieri, ha fatto ricorso a Twitter per scrivere un lungo e introspettivo messaggio per i suoi fan.

Nel post, il cantante ha confessato i suoi sforzi nel rimanere più autentico possibile e come nonostante il suo successo, la paura fallimento sia sempre dietro l’angolo.

Le sue parole hanno lo scopo di esprimere un sostegno morale a tutti quei ragazzi che si sentono proprio così, invitandoli a essere onesti riguardo il proprio stato d’animo e le proprie fragilità, a non nasconderli dietro una fittizia e perenne perfezione, costruita ad arte per suggestionare il prossimo.

“A volte mi chiedo cosa dovrei fare con la mia vita e quello che sento è ‘dire la verità, sii onesto’, ma sento che è una cosa difficile da attuare. Ho paura che se le persone sapessero e vedessero la verità potrebbero pensare le cose peggiori di me. Potrebbero persino annoiarsi di me. Quindi in quei momenti in cui mi sento giù o mi metto a cantare oppure mi nascondo. La verità è che sono un 23enne che si sente costantemente come se stesse volando o come se stesse annegando. Forse è solo quello che significa essere un ventenne, o forse sono solo io.

La verità è che voglio davvero mostrarmi al mondo per quello che sono davvero, unico e onesto, me stesso al 100% e vorrei fregarmene di quello che potrebbero pensare gli altri, a volte lo faccio. Ogni tanto me ne frego di quello che pensano e mi sento libero. La maggior parte delle volte però è una lotta, questa è la verità. La verità è che anche con il successo che ho ottenuto faccio ancora fatica a sentirmi come se non stessi fallendo. Sono così concentrato su ciò che non ho che dimentico di vedere tutto ciò che faccio e che ottengo. Ma la verità è che comunque sto bene. Sto solo cercando di dire la verità ed essere onesto”.

Dopo aver letto questa lettera, i fan hanno iniziato a temere che Shawn Mendes stia soffrendo di depressione. L’ artista canadese ha però tranquillizzato tutti con queste successive parole:

“Tranquilli sto bene. Voglio solo comunicare con voi ragazzi in un modo onesto. E penso, cavolo, se mi sento io così, nonostante tutta la fortuna che ho, chissà quanti ragazzi si sentono come me. Così non voglio che vi sentiate soli“.

Cosa ne pensate di questa lettera di Shawn Mendes?