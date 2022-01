Shawn Mendes posticipa al 2023 le due date italiane del tour mondiale

Shawn Mendes sta pubblicando alcune tristi notizie per i suoi fan di Regno Unito e Unione Europea.

Il musicista 23enne ha annunciato venerdì mattina (28 gennaio) che starà posticipando le sue imminenti date del Wonder: The World Tour, fissate per UK e UE.

Le date del tour in Nord America continueranno invece come programmato.

Le due date italiane, in questo calendario aggiornato, sono previste il 31 maggio 2023 a Bologna (Unipol Arena) e il 1 giugno 2023 a Milano (Mediolanum Forum).

“Mi dispiace così tanto di non potervi vedere prima ragazzi. Purtroppo siamo stati costretti a spostare le date del tour Regno Unito/UE al 2023 a causa della pandemia“, ha condiviso Shawn su Twitter.

Ha inoltre spiegato: “Con tutte le restrizioni logistiche, relative ai viaggi, ancora incerte in Europa a causa della pandemia, siamo stati costretti a prendere la difficile decisione di spostare la leg del tour alla fine del tour quando saremo fiduciosi di essere in grado di viaggiare e potremo realizzare il miglior spettacolo possibile, in sicurezza e a pieno regime. Mi dispiace tanto di non potervi vedere prima ragazzi. Ma sto lavorando a un sacco di nuova musica per tutti voi! Sono entusiasta di sentirvi”.

Come ha detto, Shawn Mendes è stato molto occupato in studio ultimamente e ha persino condiviso un frammento di una nuova canzone!

Guarda l’elenco delle nuove date del tour 2023 per il Regno Unito e l’Europa di seguito e per maggiori informazioni, vai su WonderTheTour.com!

I’m so sorry I won’t be able to see you guys sooner 😔❤️ We unfortunately were forced to move the UK/EU tour dates to 2023 due to the pandemic. Tour will start in June with the currently scheduled North America Dates, & the UK/EU rescheduled dates are at https://t.co/NbLFeM3Z0t pic.twitter.com/mSQt982zUQ

— Shawn Mendes (@ShawnMendes) January 28, 2022