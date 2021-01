Selena Gomez: video ufficiale di Baila Conmigo (testo e traduzione)

Selena Gomez ha rilasciato il suo nuovo singolo Baila Conmigo featuring Rauw Alejandro e Tainy. Il brano anticipa il nuovo album Revelaciòn in uscita il prossimo 12 marzo.

Baila Conmigo è il secondo estratto da questo nuovo lavoro, un EP che conterrà anche il brano De Una Vez rilasciato nei primi giorni di gennaio.

Se il 2020 era stato ricco di progetti per Selena Gomez, anche il 2021 non è da meno. Dopo aver annunciato la seconda stagione di Selena + Chef, il suo reality culinario, e aver lanciato una capsule collection con la sua Rare Beauty è pronta anche a ributtarsi nell’industria musicale a un solo anno di distanza dall’uscita dell’album di successo Rare. A questo si aggiunge la sua attività cinematografica che ha ripreso negli ultimi mesi.





Qui per guardare il video ufficiale di Baila Conmigo

Selena Gomez, Rauw Alejandro - Baila Conmigo (Official Video)

Testo

Bebé, no sé si hablas mucho español

Si entiende’ cuando digo “Mi amor”

Comernos sin entenderno’ e’ mejor

Solo tenemo’ que gustarno’

Quieres que caiga en tentaciones

Mira cómo me pone

Ese acento que tienes

No entiendo mucho, pero vente

Baila, baila, baila conmigo

Baila, baila y yo te sigo

Pégate, ven, suéltate

No te me vayas sin las gana’ de volver

Por eso, baila, baila, baila conmigo

Baila, baila, que yo tе sigo

Bésame solo una vez

Así tengo un motivo pa’ volvеrte a ver (Rauw)

Sinceramente, dejemo’ que esto fluya, no sigas dándole mente

Tenemo’ to’a la noche pa’ que me enseñe’ de frente

Todo lo que siente’

Me huele a que no tiene’ nada de inocente (Yah, yah)

¿Cómo te digo que no quiero hablar de amor?

Que si es contigo, tengo que pensar mejor

Tranqui, déjalo así, quiero quedarme aquí

Pégate, ven a mí, pégate, ven a mí

Baila, baila, baila conmigo

Baila, baila y yo te sigo

Pégate, ven, suéltate

No te me vayas sin las gana’ de volver

Por eso, baila, baila, baila conmigo

Baila, baila, que yo te sigo

Bésame solo una vez

Así tengo un motivo pa’ volverte a ver (¡Yah!)

Te voy a dejar mi número

Solo tiene’ que llamar cuando me eches de meno’

Que yo le voy a llegar (Uh-wuh)

Baby, aunque me quede lejo’, woh-oh (¡Yah!)

La nena e’ de otra ciudad, pero le corre mi flow

Tenía curiosidad y un beso me robó

No nos tenemo’ que hablar (Ey)

Si con mirarno’ no’ entendemo’, yeah (¡Yah!)

No entiendo mucho, pero baila, baila, baila conmigo

Baila, baila y yo te sigo

Pégate, ven, suéltate

No te me vayas sin las gana’ de volver

Por eso, baila, baila, baila conmigo

Baila, baila y yo te sigo

Bésame solo una vez

Así tengo un motivo pa’ volverte a ver, eh

Ra-Rauw, ey

Rauw Alejandro

Con Selena

Dímelo, Tainy

Traduzione

baby, non so se parli molto spagnolo

se capisci ‘quando dico amore mio

mangiarsi l’un l’altro senza capirsi meglio

dobbiamo solo piacerci

vuoi che cada in tentazione

guarda cosa mi fa

quell’accento che hai

non capisco molto, ma andiamo

balla, balla, balla con me

balla, balla e io ti seguo

resta, vieni, lascia andare

mon lasciarmi senza voler tornare

quindi balla, balla, balla con me

balla, balla, che seguo

baciami solo una volta

quindi ho un motivo per rivederti

sinceramente, lascia che questo fluisca, non continuare a pensarci

abbiamo tutta la notte in modo che tu possa insegnarmiginger

tutto quello che senti

senti come se non ci fosse nulla di innocente (Yah, yah)

come ti dico che non voglio parlare d’amore?

che se sono con te, devo pensare meglio

facile, lascia le cose così, io voglio restare qui

colpiscilo, vieni da me, colpiscilo, vieni da me

balla, balla, balla con me

balla, balla e io ti seguo

rimani, vieni, lascia andare

non lasciarmi senza voler tornare

quindi balla, balla, balla con me

balla, balla, che ti seguoginger

baciami solo una volta

quindi ho un motivo per rivederti (Yah!)

ti lascio il mio numero

Devi solo chiamare quando ti manc0

che ti raggiungerò (Uh-wuh)

baby, anche se rimango lontan0

la ragazza è di un’altra città, ma il mio flusso scorre

ero curioso e un bacio mi ha rapit0

non dobbiamo parlare (Hey)

Se guardandoci non capisco sì (Yah!)

non capisco molto, ma balla, balla, balla con me

balla, balla e io ti seguo

rimani, vieni, lascia andare

non lasciarmi senza voler tornare

qindi balla, balla, balla con me

balla, balla e io ti seguo

baciami solo una volta

1uindi ho un motivo per rivederti, eh

Ra-Rauw, ehi

Rauw Alexander

Con Selena

Dimmi tainy