Selena Gomez racconta Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso

Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso, quarto e ultimo capitolo della saga animata arriverà domani 14 gennaio in esclusiva in streaming su Amazon Prime Video.

Noi di Gingergeneration.it abbiamo avuto il piacere di partecipare alla conferenza stampa del film con il cast tra cui Selena Gomez che nel film interpreta il ruolo di Mavis oltre ad essere executive producer di questo ultimo capitolo.

In merito al suo personaggio la cantante di Baila Conmigo ha dichiarato: “Interpretare questo personaggio e crescere di pari passo con Mavis è stato bellissimo. Quando ho iniziato questo ruolo anni fa ero in un momento della mia vita e personale molto diverso da quello in cui sono adesso. Sono contenta di questa crescita e di quello che ho potuto sperimentare”.

“Sono passati 10 anni da quando tutto è iniziato e forse nessuno di noi si aspettava questo clamore” ha continuato. Selena ha anche parlato di ciò che le mancherà di più di questo gruppo: “Siamo maturati tutti in questi 10 anni, è stato qualcosa di bello da vedere per me e per gli altri. Quando ho iniziato ero ancora inesperta ed una delle cose che tengo a me più care è come Andy Samberg si prendeva cura di me durante le interviste. A volte capitavano delle domande sulla mia vita personale o amorosa a cui non mi andava di rispondere ed Andy ha sempre coperto le mie spalle”.

Selena si è presa un momento anche per mandare un messaggio ai suoi fan e a tutti quelli che la seguono o sono appassionati del film: “Potrei rispondere con la solita frase e dire che essere sé stessi è la cosa migliore che ci sia, ed è vero. A volte però occorre anche abbracciare i momenti no perché fanno parte di noi. Ci sono cose che non c’è bisogno di avere per essere cool. Hai bisogno di stare con le persone che ti capiscono. Io ho solo 4 amici e sono felice così”.

Siete curiosi di guardare Hotel Transylvania – Uno scambio mostruoso con Selena Gomez?