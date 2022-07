Gianni Morandi co-conduttore del Festival di Sanremo 2023

Durante l’edizione di ieri sera del Tg1, il direttore artistico e conduttore del prossimo Festival di Sanremo, Amadeus, ha annunciato che nel corso della prossima edizione della kermesse ci sarà Gianni Morandi al suo fianco, per tutte e cinque le sere, nelle vesti di co-conduttore.

Dopo l’annuncio di Chiara Ferragni al fianco di Amadeus alla conduzione della prima e dell’ultima serata del Festival, il presentatore ha quindi deciso di rivelare il nome della persona che lo affiancherà per l’intera manifestazione.

Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2023

“Sono felice di annunciare qualcosa di importante: il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Sì il prossimo co-conduttore, perché per tutte le cinque sere sul palco saremo in due. Io e il grande Gianni Morandi“, ha dichiarato Amedeus che ieri sera è stato ospite della giornalista Giorgia Cardinaletti.

“Buona sera, caro Amadeus, non sono in giro con Jovanotti. Stasera sono a casa, mi sono messo lo smoking perché devo dirti che la proposta chi mi hai fatto qualche giorno fa mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato, sai quanto io amo Sanremo. Poi mi sono fatto una domanda ‘ma come mai Amadeus mi vuole vicino?’ e ho pensato che hai fatto tre festival straordinari, grandi successi, però molto impegnativi, faticosi. E tu nel 2023 avrai già compiuto 60 anni e allora forse hai bisogno di qualcuno vicino che ti dia una mano, una voce forte, energica, giovane e quindi hai chiamato me. Dai scherzo, accetto con entusiamso. Ciao“, ha dichiarato Gianni che è intervenuto in collegamento.

“Sono molto contento, è una grande gioia, Gianni è amato da tutti, è la storia della televisione e della musica ma è anche il presente perchè lui è amatissimo da intere generazioni e i ragazzi lo amano così come i nostri genitori negli anni ’60: è attualissimo” ha aggiunto Amadeus.

“11 luglio. Tornerò a Sanremo, sarò al fianco di Amadeus per condurre il Festival. Chi l’avrebbe mai detto… Evviva Sanremo!” ha commentato l’artista sui social poco dopo l’annuncio al Tg 1.

Quante volte ha partecipato Morandi al Festival

Prima di approdare a Sanremo come co- conduttore, Gianni è reduce dal terzo posto conquistato l’anno scorso grazie al brano Apri tutte le porte . Prima di allora, ha partecipato altre sei volte.