Bersagli in fuga di Zerbiian: ecco tutto quello che dovete sapere sul libro del gamer!

Su Ginger Generation di Zerbiian vi avevamo parlato in questa occasione. Il gamer è uno dei più amati in Italia e ad oggi sul suo canale Youtube vanta un seguito di oltre 643.000 iscritti!

Lo scorso aprile, inoltre, la webstar è riuscita a realizzare un grande sogno! A partire dal 20 aprile è infatti disponibile nelle librerie e online su tutti i principali e-store il libro Bersagli in fuga!

Il volume, del costo di 9,99 euro nella versione e-book Kindle e di 15,90 euro nella versione cartacea, è una bellissima storia a fumetti! Ecco la trama del libro di Zerbiian!

Papà è stato inghiottito dal computer! Sembra assurdo, ma è proprio così: un attimo prima era lì, e poi… è sparito. Non potevo certo lasciarlo solo! Dovevo rintracciarlo prima che si cacciasse nei guai, e così… sono entrato anch’io nel computer. Dobbiamo cercare un modo di svignarcela, ma qua sembra di avere un bersaglio sulla schiena: non fanno che spararci addosso e tutto è così frenetico e insensato che mi domando se mai riusciremo a tornare a casa! Saremo abbastanza equipaggiati per affrontare un’avventura del genere? Le cose che ho imparato si riveleranno utili?