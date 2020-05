“Ma soltanto io non ho mai visto Star Wars?” è una frase che sentiamo spesso pronunciare e leggiamo sui social. Di norma, i nostei amici se ne escono così quando al cinema è in arrivo un nuovo capitolo della saga. O, come oggi, in occasione del cosiddetto May the Fourth.

Il 4 maggio è infatti internazionalmente riconosciuto come lo Star Wars Day. Perché, vi chiederete voi? La risposta è semplice: l’espressione May the 4th è in assonanza con la frase “May the force be with you“, ovvero la celebre citazione “Che la forza sia con te”.

Se May The 4th per i nerd di tutto il mondo è un giorno molto importante, non possiamo dire lo stesso per tutti quelli che Star Wars non l’hanno mai visto. Il 4 maggio si può insomma trasformare per molti in una giornata piena di meme incomprensibili.

Ecco dunque tutti i consigli per godervi il May The 4th e Star Wars nel migliore dei modi!

Partite con il presupposto che dovrete guardare un totale di 9 film (per ora). Organizzate dunque il vostro tempo di conseguenza.

Se volete rivivere l’esperienza originale dovete partire dal capitolo IV (Una nuova speranza), mentre se volete avere un quadro più chiaro dell’evoluzione di Darth Vader dovete partire dal capitolo I, La minaccia fantasma.

Non preoccupatevi se non riuscite a ricordarvi subito tutti i nomi dei personaggi. Alcuni di essi non sono fondamentali per l’evoluzione della storia, ma contribuiscono solo a creare l’atmosfera generale. Niente ansia e al massimo tenevi Wikipedia sotto mano, consapevoli del fatto che i “buchi di trama” sono spiegato da una serie di libri!





Gli spinoff

Per ora sono stati prodotti due spinoff che hanno suscitato opinioni contrastanti. Uno, Rogue One, il più apprezzato, racconta la storia di un gruppo di ribelli che rubano le mappe della Morte Nera. Il secondo, più criticato, parla della genesi del personaggio di Han Solo. Nessuno dei due è fondamentale per capire l’universo di Star Wars.

Esiste inoltre una serie animata, molto apprezata dai fan, intitolata Clone War!

The Mandalorian

The Mandalorian è un vero gioiellino a livello qualitativo, e per di più lo potete seguire senza necessariamente aver visto tutta la saga! Consigliatissimo!

