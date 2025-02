The Substance: dove vedere in streaming il film candidato agli Oscar

In attesa della notte degli Oscar The Substance si prepara ad arrivare anche in streaming: l’occasione perfetta per recuperare o riguardare il film ha rilanciato la carriera dell’iconica Demi Moore e consacrato quella di Margaret Qualley. Il film sarà disponibile a partire dal 4 marzo sia su Paramount+ che su IWonderfull, la piattaforma streaming di I Wonder Pictures che distribuisce The Substance in Italia.

Diretto da Coralie Fargeat, il film è una spietata riflessione sul mondo dello spettacolo, sugli stereotipi tossici e sul corpo delle donne, spesso vittime del mondo nonché carnefici di loro stesse. Un film crudo e visionario che continuerà a far parlare di sé.

La trama di The Substance

Hai mai sognato una versione migliore di te? Sei sempre tu. Semplicemente, migliore, in ogni senso. Davvero. Devi provare questo prodotto rivoluzionario. Si chiama “The Substance”. Ti cambia la vita. Genera una nuova versione di te. Una versione più giovane, più bella, una versione perfetta. C’è solo una regola: vi dovete dividere il tempo. Una settimana sta alla vecchia versione di te. Quella dopo alla nuova. Sette giorni a testa. Un equilibrio perfetto. Facile, no? Se rispetti l’equilibrio… cosa può andare storto?

Il trailer del film

