Sanremo Giovani 2021: Littamè squalificata? La risposta di Amadeus

Mercoledì 15 dicembre sarà il ‘grande giorno’, quello in cui i sogni dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021 si realizzeranno o verranno infranti.

In diretta su Rai 1, con la conduzione di Amadeus, a partire dalle 21.25, Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria si sfideranno sul palco del Teatro del Casinò per strappare il pass che li proietterà tra i ‘Big’ del Festival di Sanremo.

Rai Radio2 e RaiPlay proporranno Sanremo Giovani in simulcast on air e sul web mentre sarà Rai Italia a replicare immagini e musica nel mondo intero.

“Due vincitori erano troppo pochi”, ha detto il direttore artistico nelle scorse ore. I tre vincitori di Sanremo Giovani, e non più due, saranno votati per un 50% dallo stesso Amadeus e per il restante 50 dalla Commissione Artistica.

Il conduttore ha, poi, risposto alla questione Littamè che non è squalificata da Sanremo Giovani 2021.

La partecipazione della cantante era a rischio dopo un servizio di Striscia La Notizia secondo cui il brano portato in gara non sarebbe un inedito, come vuole il regolamento. Il suo pezzo Cazzo avete da guardare, infatti, era stato già presentato al talent di 7Gold, The Coach.

“Sono andati in onda solo 10 secondi della canzone – ha spiegato il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo – l’esibizione è avvenuta davanti un pubblico di addetti ai lavori, non si può valutare come un’esibizione pubblica”.

E a confermare questa notizia è stato lo stesso Amadeus: “Per me Littamè non è squalificata”.