Sanremo 2023: il cast di Mare Fuori canterà ‘O Mar For sull’Ariston

Anche il cast di Mare Fuori sarà a Sanremo 2023 in occasione della quarta serata! Una promessa che era stata in occasione della presentazione della terza stagione e diventa realtà. Stasera vedremo il giovanissimo cast della serie, accompagnato da Carolina Crescentini, sul palco dell’Ariston dove per l’occasione si esibirà in un’interpretazione di ‘O Mar For: colonna sonora della serie, ormai cult.

I nuovi episodi di Mare Fuori dopo Sanremo 2023

Mare Fuori 3 ha debuttato il 1 febbraio su RaiPlay con la prima parte della terza stagione. I nuovi episodi arriveranno il 13 febbraio, sempre in streaming su RaiPlay. In questi sarà presente anche Chiara Iezzi, del duo Paola e Chiara, reduce del ritorno sullo scene insieme alla sorella con il pezzo Furore proprio sul palco di Sanremo.

Mare Fuori 3 arriverà poi su Rai 2 a partire dal 15 febbraio con un appuntamento settimanale in cui tutti gli episodi saranno trasmessi in chiaro.

Mare Fuori chi sarà a Sanremo 2023

Non è ancora chiaro chi vedremo sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023 ma insieme a Carolina Crescentini non potranno di certo mancare Nicolas Maupas, Valentina Romani, Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo.

Di che cosa parla la serie

L’Istituto di detenzione minorile è una bolla in cui “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. È una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi. Luoghi che fuori non hanno mai esplorato. Alcuni dei nostri detenuti questo viaggio lo hanno compiuto con coraggio, affrontando la paura di scoprirsi deboli o incapaci di soddisfare i desideri dei propri familiari. Altri pensano ancora che il coraggio sia quello di aggredire la vita e prendersi tutto passando sopra ad ogni tipo di sentimento.

Nella terza stagione di Mare Fuori i nostri protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo.

La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi. Continenti sinora inesplorati. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante.