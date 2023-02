Mare Fuori 3: Chiara Iezzi di Paola & Chiara sarà nei nuovi episodi

Chiara Iezzi del duo Paola & Chiara sarà nei nuovi episodi di Mare Fuori 3! Una super notizia che ha colto di sorpresa i fan della serie ma anche della cantante, attualmente impegnata insieme alla sorella Paola a Sanremo 2023.

In questi giorni Chiara Iezzi è tornata a far parlare molto di sé grazie all’attesissima reunion con la sorella con la quale non cantava più da anni, soprattutto a seguito di un allontanamento reciproco. Le due, che ora sembrano più affiatate che mai, sono in gara con il pezzo Furore. Ma i fan del duo non potevano sapere che Chiara potesse avere in serbo anche un’altra sorpresa.

La notizia della partecipazione della cantante, che da diversi anni ha alternato il suo impegno sul palco a quello davanti alla macchina da presa è stata data da nient’altro che Ivan Silvestrini: regista di Mare Fuori 3 in una storia Instagram.

Quello che forse non sapete è che @chiaraiezzi_official farà parte del cast di #MareFuori.

In poco tempo la notizia ha fatto il giro del web e, in queste ore, i fan stanno facendo a gara per provare a indovinare chi interpreterà Chiara Iezzi in Mare Fuori 3. Potrebbe esserci la possibilità che il tutto venga rivelato addirittura stasera dal momento che il cast di Mare Fuori 3 sarà sul palco di Sanremo per cantare ‘O Mar For, canzone della colonna sonora della serie.

Che dire? Non ci resta che aspettare per scoprire di più.

I nuovi episodi di Mare Fuori 3

Mare Fuori 3 ha debuttato il 1 febbraio su RaiPlay con la prima parte della terza stagione. I nuovi episodi arriveranno il 13 febbraio, sempre in streaming su RaiPlay. In questi sarà presente anche Chiara Iezzi, del duo Paola e Chiara, reduce del ritorno sullo scene insieme alla sorella con il pezzo Furore proprio sul palco di Sanremo.

Mare Fuori 3 arriverà poi su Rai 2 a partire dal 15 febbraio con un appuntamento settimanale in cui tutti gli episodi saranno trasmessi in chiaro.