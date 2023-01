Mare fuori 3: tutto sulla terza stagione della serie Rai

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni Mare fuori 3 debutterà prima su RaiPlay e, successivamente, su Rai2. La serie ha conquistato il pubblico young adult (e non solo) sia in Italia che all’estero, diventando un vero e proprio caso.

Quando uscirà Mare fuori 3

La serie debutterà in streaming su RaiPlay il 1 febbraio. Successivamente la serie sarà trasmessa anche su Rai2 in 6 serate, a partire dal 15 febbraio.

Sulla piattaforma digitale della Rai, saranno anche disponibili le prime due stagioni complete e ad arricchire l’offerta contribuirà anche la serie esclusiva Mare Fuori#Confessioni, 25 episodi che danno voce ai protagonisti e ad un racconto senza filtri dei momenti più intensi vissuti sul set.

Mare fuori 3 di che cosa parla

L’Istituto di detenzione minorile è una bolla in cui “ragazzi interrotti” hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. È una parentesi di sospensione in cui hanno la possibilità di navigare nel loro mare interiore, fare nuove scoperte e conoscere nuovi mondi. Luoghi che fuori non hanno mai esplorato. Alcuni dei nostri detenuti questo viaggio lo hanno compiuto con coraggio, affrontando la paura di scoprirsi deboli o incapaci di soddisfare i desideri dei propri familiari. Altri pensano ancora che il coraggio sia quello di aggredire la vita e prendersi tutto passando sopra ad ogni tipo di sentimento.

Nella terza stagione di Mare Fuori i nostri protagonisti sono cresciuti e molti di loro si trovano a dover compiere la scelta di come affrontare il loro ruolo di adulti nel mondo.

La scoperta dell’amore è la rotta che li conduce alla scoperta di nuovi aspetti di sé stessi. Continenti sinora inesplorati. Qualcuno di loro si troverà perso a causa di questa emozione sconosciuta, qualcun altro invece vivrà questo sentimento come fosse un faro nella notte e si farà guidare dalla sua luce abbagliante.

Il cast

In Mare fuori 3 il pubblico ritroverà volti nuovi e new entry. Tra questi non mancheranno Carolina Crescentini, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Valentina Romani, Nicolas Maupas, Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo e Artem.