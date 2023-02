Mare Fuori: audio e testo della canzone ‘O Mar For della serie Rai

Mare Fuori, serie Rai giunta alla terza stagione, è ormai un vero e proprio fenomeno. Interpretata da un giovane cast, a cui si aggiungono veterani del cinema e della tv, la serie è uno spaccato di vita che racconta del passaggio dall’adolescenza all’età adulta di un gruppo di ragazzi detenuti nel carcere minorile di Nisida.

La canzone ‘O Mar For di Stefano Lentino, che accompagna i titoli di testa di tutte e tre le stagioni di Mare Fuori, è diventata un vero e proprio tormentone amatissimo dal cast così come da tutti coloro che seguono la serie.

La canzone

Il testo

Appicc’ n’ata sigaretta

Allà ce sta mammà ca chiagne e nun da’ retta

Cu sta fatica mo’ c’attamm pur’ ‘a Reggia ‘e Caserta

So’ crisciut’ mmiez’ ‘a via, ‘o sacc’ chell’ ch’ m’aspetta

Nu guaglion’ do sistema, mo’ vuo’ sistema’ ‘utt’ cos’

Mmiezz’ ‘a via e’ megl’ ‘a tene’ fierr’ o accattar’ ‘e ros’

Patm’ sta carcerat’, so’ ll’omm’ ‘e cas’

Lievice ‘e man’ ‘a cuoll’ ca chill’ m’e’ frat

E me fa mal’ o’ cor’, ‘o saje pur’ tu (pur’ tu)

Nun ce vaco a’ scola, no, ma’ nun ce vaco cchiù

M’acchiapp ‘na cariol’ cu’ ‘nu chil’ ‘e fum’

Mar’ mo’ sta for’, nun mo pozz’ vere’ cchiù

Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Riceno c’av’ mill’ culure

Agg’ vist’ sul’ o’ grigiume (na, na, na, na, na, na)

Int’ o’ cortil’ e’ guaglion’

Se fann’ n’ata strisc’

Tutt’ ‘e juorne egual, vogl’ ascì (vogl’ ascì)

O mor’ a cca’ ddint’ o mor’ acciso

‘A capa me fa’ mal’, n’arriv’ a’ capì

Si so’ nat’ cca’, qual’è ‘a colpa mia?

Manno miso o’ fierr’ ‘n man’ e mann’ ditto “spar'”

Napule ‘a cca’ ddint’ par’ assaje luntana

Tutt’ ‘e juorne penso “c’agg’ fatt’ ‘e mal’?”

Tutt’ ‘e juorne, tutt’ ‘e juorne pens’ ‘o mar’ (pens’o’ mar’)

Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

Ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’