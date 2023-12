The Buccaneers: team Theo o team Guy? Il cast risponde alla domanda

Se non avete ancora visto The Buccaneers cosa state aspettando? Noi l’abbiamo vista in anteprima ed abbiamo avuto l’onere di intervistare il cast. Ovviamente non ci potevamo esimere dal parlare di Taylor Swift, le cui canzoni formano parte della colonna sonora della serie e dei due schieramenti che il fandom dello show ha creato. Siete team Theo o team Guy? Ecco le risposte del cast di The Buccaneers.

L’intervista al cast di The Buccaneers

Fan di Bridgerton ecco il nuovo period drama da vedere. Dal 13 dicembre trovate in esclusiva solo su Apple TV+ la prima stagione di The Buccaneers, la serie che potrete divorare durante le feste di Natale.

Le Buccaneers sono le figlie dei nuovi ricchi d’America: belle e indomabili, nonostante gli sforzi delle migliori istitutrici d’Inghilterra, sono in viaggio per Londra con l’obiettivo di accalappiare un aristocratico, povero di mezzi ma di classe, e realizzare il matrimonio perfetto. Lo show si concentra sulle difende culturali tra inglesi ed americani e sulla ricerca della propria identità. L’amore è sicuramente nell’aria ma non c’è solo quello.

Arriviamo al nocciolo della nostra intervista. Nan, la protagonista della serie, verrà contesa da due adorabili pretendenti: Theo, il duca, e Guy. Ovviamente non potevamo non chiedere al cast della serie per quale team patteggiano come spettatori. Le risposte che ci hanno fornito sono davvero molto interessanti. Così come interessante è stato scoprire quale Era di Taylor il cast dello show associa al suo personaggio. La Swift così come Olivia Rodrigo, Boygenius, Maggie Rogers, Bikini Kill, Angel Olsen, Brandi Carlile e Gracie Abrams fa parte della colonna sonora dello show e considerando la popolarità della cantante, e l’amore che noi di Ginger nutriamo verso di lei, non potevamo esimerci dal menzionarla.

Ecco le risposte che ci hanno donato Josie Totah (Mabel Elmsworth) Aubri Ibrag (Lizzy Elmsworth) Imogen Waterhouse (Jinny St. George), Mia Threapleton (Honoria Marable), Guy Remmers (Theo, Duca di Tintagel) e Matthew Broome (Guy Thwarte)

La serie tv Apple Tv+ The Buccaneers è interpretata da Kristine Frøseth, nel ruolo di Nan St. George, Alisha Boe nel ruolo di Conchita Closson, la candidata al Critics Choice Award Josie Totah nel ruolo di Mabel Elmsworth, Aubri Ibrag nel ruolo di Lizzy Elmsworth, Imogen Waterhouse nel ruolo di Jinny St. George e Mia Threapleton nel ruolo di Honoria Marable. Accanto a loro completano il cast Josh Dylan nel ruolo di Lord Richard Marable, Guy Remmers nel ruolo di Theo, Duca di Tintagel, Matthew Broome nel ruolo di Guy Thwarte e Barney Fishwick nel ruolo di Lord James Seadown.

