Sangiovanni e Gianni Morandi: arriva la versione 2. 0 di Fatti mandare dalla mamma

Fatti mandare dalla mamma – a prendere il latte, la hit senza tempo di Gianni Morandi pubblicata nel 1963, che proprio quest’anno compie 60 anni, arriva in una nuova versione.

Il remake, prodotto da Shablo (già disponibile in pre-save e pre-add) arriva il 7 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music e vede la collaborazione di uno degli artisti simbolo della Generazione Z, Sangiovanni.

L’annuncio precede di pochi giorni la 73esima edizione del Festival di Sanremo che vede il cantante di Monghidoro in veste di conduttore al fianco di Amadeus.

Il giovane artista di Farfalle, dal canto suo, è tra i protagonisti di questa edizione, non come cantante in gara ma in duetto con Ariete, per la serata dedicata alle cover.

Gianni Morandi e Sangiovanni hanno deciso di duettare sulle note dell’intramontabile hit proprio per festeggiare i 60 anni dalla sua pubblicazione, abbattendo le barriere generazionali che li separano.

È straordinario vedere una delle nuove voci del pop italiano cantare Fatti rimandare dalla mamma – a prendere il latte che continua ad essere tramandato di generazione in generazione.

Al momento della pubblicazione Gianni Morandi aveva poco meno di 20 anni, l’età compiuta 60 anni dopo dal giovane artista vicentino lo scorso 9 gennaio.

Ecco il video di Gianni Morandi in studio con Sangiovanni

