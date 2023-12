Uno splendido errore: l’autrice si è ispirata a The Vampire Diaries

Uno splendido errore, il nuovo teen tram di Netflix, è ispirato a The Vampire Diaries. A dichiaro è Ali Novak, autrice del romanzo da cui è stata tratta la serie tv Netflix. Come vi abbiamo già segnalato Uno splendido errore è la serie tv perfetta se siete fan di The Summer I Turned Pretty perchè il tema centrale è il triangolo amoroso che coinvolge due fratelli e la medesima ragazza. Non vi ricorda qualcosa?

Uno splendido errore: Ali Novak si è ispirata a Damon, Stefan ed Elena

Ali Novak, autrice del romanzo, ha confessato ai microfoni di EW che a 15 anni quando ha scritto My Life With the Walter Boys si è ispirata a Damon, Stefan ed Elena di The Vampire Diaries per costruire il triangolo romantico della sua storia. Cole ed Alex sono quindi due moderni Damon e Stefan. La Novak ha anche ammesso che lei amava Klaus in TVD ma se avesse dovuto scegliere uno dei fratelli Salvatore avrebbe di certo puntato Damon.

L’autrice durante l’intervista non si è limitata a sotttolineare questo aspetto della sua storia ma ci ha tenuto a precisare che My Life With the Walter Boys non è solo una storia dedicata al triangolo amoroso: si tratta di un vero e proprio coming of age, di un racconto destinato alla ricerca di se stessi e del proprio posto nel mondo.

Il finale della prima stagione della serie tv è diverso rispetto al romanzo e questa scelta è stata fatta per sorprendere i fan del libro, così come tutti i cambiamenti che si sono resi necessari nel corso della storia. Non a caso entrambi i fratelli hanno le stesse possibilità di conquistare Jackie e nessuno dei due prevale alla fine.

Sarà molto interessante scoprire come Netflix sceglierà di proseguire lo show dato che il libro è uno standalone e non il primo di una saga. Non ci resta che attendere e sperare che la serie venga rinnovata presto.

Voi che team siete: Cole o Alex?

