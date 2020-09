In questi giorni è prima nella classifica delle canzoni più ascoltate nella Viral Chart Italia e mondiale una canzone davvero adorabile, intitolata Mad at Disney. Il pezzo, interpretato da Salem Ilese, va fortissimo in particolare su TikTok, che sappiamo avere spinto il successo virale di molti altri brani.

La canzone Mad at Disney racconta la storia di una ragazza arrabbiata con il celebre marchio, che con i suoi film ci ha creato per tanti anni false aspettative sull’amore.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Mad at Disney di Sam Ilese!





Testo

Traduzione

[Verse 1] I’m mad at Disney, DisneyThey tricked me, tricked meHad me wishing on a shooting starBut now I’m twenty somethingI still know nothingAbout who I am or what I’m not [Pre-Chorus] So call me a pessimistBut I don’t believe in itFinding a true love’s kiss is bullshit [Chorus] ‘Cause I felt sad loveI felt bad loveSometimes happy love (Happy love)Turns into giving up (Giving up)I felt hurt loveAbout the word loveWhat the hell is love supposed to feel like?What the hell is love? What the hell is love?What the hell is love supposed to feel like? [Verse 2] My fairy grandma warned meCinderella’s storyOnly ended in a bad divorceThe prince ain’t sleeping when heTakes his sleeping beautyTo the motel on his snow white horse[Pre-Chorus] So call me a pessimistBut I don’t believe in itFinding a true love’s kiss is bullshit [Chorus] ‘Cause I felt sad loveI felt bad loveSometimes happy love (Happy love)Turns into giving up (Giving up)I felt hurt loveAbout the word loveWhat the hell is love supposed to feel like?What the hell is love? What the hell is love?What the hell is love supposed to feel like?What the hell is love? What the hell is love?What the hell is love supposed to feel like? [Outro] I’m mad at Disney, DisneyThey tricked me, tricked meNo more wishing on a shooting star

Sono arrabbiata con Disney, Disney

mi hanno fregata, fregata

mi hanno fatto sperare in una stella cadente

ma adesso ho poco più di 20 anni

e non so ancora nulla

su chi sono e chi non sono

quindi chiamami pessimista

ma non ci credo

trovare il bacio del primo amore è una cavolata

perché ho vissuto un amore triste

ho vissuto un amore triste

a volte l’amore felice (l’amore felice)

si trasforma in una resa (una resa)

sento un amore doloroso

quando penso alla parola amore

come diamine dovrebbe essere l’amore?

che diamine è l’amore? Cosa diavolo è l’amore?

Come diamine dovrebbe essere l’amore?

la mia fata madrina mi ha avvertito

la storia di Cenerentola

è finita soltanto con un brutto divorzio

il principe non dorme quando

lui si prende la sua bella addormentata

al motel sul suo cavallo bianco

quindi chiamami pessimista

ma non ci credo

trovare il bacio del primo amore è una cavolata

perché ho vissuto un amore triste

ho vissuto un amore triste

a volte l’amore felice (l’amore felice)

si trasforma in una resa (una resa)

sento un amore doloroso

quando penso alla parola amore

come diamine dovrebbe essere l’amore?

che diamine è l’amore? Cosa diavolo è l’amore?

Come diamine dovrebbe essere l’amore?

sono arrabbiata con Disney, Disney

mi hanno fregata, fregata

non spero più nelle stelle cadenti