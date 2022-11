Shawn Mendes ha una nuova fidanzata? Chi è Jocelyne Miranda

Shawn Mendes avrebbe dimenticato Camila Cabello e starebbe frequentando un’altra persona. Secondo gli ultimi rumors, privi di qualsiasi tipo di conferma, il cantautore canadese starebbe uscendo con un’altra donna.

Stando a quanto riportato da alcuni tabloid, infatti, il cantante 24enne starebbe frequentando la 50enne Jocelyne Miranda. Ad accedere il gossip sono state alcune foto postate sui social.

I due sono stati fotografati insieme al mercato dei coltivatori a West Hollywood e sembravano piuttosto in sintonia. Shawn e Jocelyne erano già stati avvistati negli ultimi tempi altre volte, ad esempio mentre mangiavano insieme al South Beverly Grill di Los Angeles.

Ma chi è la nuova presunta fidanzata di Shawn Mendes?

Si tratta di un medico delle star che proprio per il suo lavoro appare spesso in compagnia di personalità appartenenti al mondo dello spettacolo.

Jocelyne Miranda è conosciuta, in effetti, per la sua esperienza di due decenni in ambito medico. Oltre a Shawn, ha lavorato aiutando celebrità come Justin Timberlake, Kendall Jenner e Justin Bieber.

La dottoressa è una chiropratica esperta di riabilitazione che esercita la sua attività a Los Angeles, anche se di tanto in tanto è in viaggio per partecipare ad eventi a Londra e in tutto il mondo.

Nello specifico si è occupata di Shawn Mendes durante un suo tour, ma anche in altre occasioni, quando è stata sua assistente personale per un trattamento prima e dopo lo show.

Tre anni fa la dottoressa aveva pubblicato su Instagram uno scatto in cui era insieme a Shawn Mendes e lui era a torso nudo.

All’epoca un utente aveva commentato la foto chiedendo: “Perché questa ragazza sta toccando il petto nudo dell’uomo di Camila?”.

La dottoressa Miranda aveva risposto scrivendo: “Perché sono la sua dottoressa e sono grande abbastanza per essere sua madre”.

Adesso, però, la loro situazione potrebbe essere diversa e forse non si tratta più di un semplice rapporto professionale.

La verita è che né Shawn né Jocelyne hanno ancora commentato il gossip che li riguarda e fino a quel momento potrebbe trattarsi anche di un legame d’amicizia.