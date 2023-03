Shawn Mendes a Milano per lanciare la sua collezione con Tommy Hilfiger (foto)

Shawn Mendes è appena stato in Italia! Il cantante 24enne di There’s Nothing Holdin’ Me Back aveva un grande sorriso stampato sul volto mentre portava la sua chitarra e le valigie fuori dall’aeroporto di Milano, venerdì (24 marzo).

Per il suo volo, Shawn ha sfoggiato un maglione color crema e dei pantaloni cargo marrone chiaro, un look casual ma d’effetto che agli occhi dei fan si è trasformato in men che non si dica in una fantastica allure italiana.

Shawn Mendes a Milano oggi 🥰

l’aria italiana lo rende ancora più bello pic.twitter.com/BR7kpQhyMR — Shawn Mendes Italy 🤍 (@shawnitaupdates) March 23, 2023

Il motivo della visita non era una vacanza nel Bel Paese, che Shawn ama tanto, né tanto meno la realizzazione di un videoclip musicale.

Il cantautore canadese ha posato, invece, con il famoso designer statunitense Tommy Hilfiger a un evento che celebra il lancio della loro collezione Tommy X Shawn Classics Reborn e che si è tenuto proprio ieri nel capoluogo lombardo.

Poco dopo essere stato visto uscire dall’ aeroporto, infatti, ha eseguito un rapido cambio d’abbigliamento prima di dirigersi alla festa di lancio.

Per l’evento Shawn ha indossato alcuni capi della sua collezione, tra cui una maglietta bianca, una giacca blu e un paio di pantaloni color kaki.

L’artista ha completato l’outfit con delle scarpe bianche brillanti.

Shawn Mendes attends the Tommy X Shawn “Classics Reborn” In-Store Event in Milan, Italy. pic.twitter.com/WBWAtY8Gqb — @21metgala (@21metgala) March 24, 2023

Le foto di Shawn Mendes a Milano non potevano non entusiasmare i fan italiani e segue un altro avvistamento che riguarda il cantautore.

Alcune foto, risalenti a qualche settimana fa, lo hanno immortalato insieme alla cantante Sabrina Carpenter e hanno immediatamente acceso i rumors su una possibile frequentazione.

