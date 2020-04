Rupert Grint diventa padre: la fidanzata Georgia Groome è incinta!

In mezzo a tanta oscurità finalmente una splendida notizia! Rupert Grint, l’indimenticabile Ron Weasley di Harry Potter, diventerà padre!

Qualche ora fa l’attore ormai 31enne e la fidanzata, Georgia Groome, hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio! La notizia, ad essere precisi, è arrivata tramite il noto magazine Just Jared, sempre sul pezzo in materia di teen idols!

Proprio nei giorni scorsi, fra l’altro, Georgia era stata pizzicata in giro per Londra con un evidente “baby bump”. In molti si erano infatti resi conto di un rigonfiamento sospetto che, adesso sappiamo, nasconde il primogenito di Rupert Grint! OMG!

Rupert Grint diventa padre: ecco la conferma del suo ufficio stampa

Con una nota stampa pubblicata nella serata di venerdì 10 aprile, il portavoce di Ruper ha dichiarato:

Rupert Grint e Georgia Groome sono entusiasti di annunciare che aspettano un bambino e vi chiedono privacy in questo momento così delicato.

Rupert e Georgia stanno insieme da molto tempo, dal 2011 per essere precisi. La loro relazione, come vi sarete resi conto, non è mai stata sbandierata ai media. Al contrario, l’attore ha sempre tenuto a difendere la sua intimità.

Proprio nei giorni scorsi, fra le altre cose, Rupert è tornato in tv in Italia grazie alla maratona di Harry Potter. Il personaggio, adorabile, di Ron ci ha accompagnato per diversi giorni, diventando così una panacea a tutto il dolore che stiamo vivendo.

Ancora tante, tantissime congratulazioni a Rupert Grint/Ron Weasley e a Georgia!

Chi è Georgia Groome, la fidanzata di Rupert

Georgia è nata l’11 febbraio 1992 a Nottingham, in Inghilterra. In madrepatria, Goergia è un’apprezzata attrice con un bellissimo curriculum alle spalle.

Il suo debutto lo farà nel 2001 nella serie TV A Fish Out Of Water e nello stesso anno appare anche nella serie Dangerville.

Fra i suoi lavori più celebri troviamo sicuramente un ruolo importante nel film La mia vita è un disastro, uscito nel 2008.