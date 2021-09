La fiera delle illusioni – Nightmare Alley: il trailer italiano del film

Dopo aver visto il trailer originale di La fiera delle illusioni – Nightmare Alley possiamo finalmente dare un’occhiata anche a quello in italiano. Basato sul romanzo di William Lindsay Gresham, il film è scritto e diretto dal Premio Oscar Guillermo del Toro, qui alle prese con del materiale che era già stato portato sul grande schermo nel 1947.

Nel cast del film vedremo Bradley Cooper (A Star is Born, American Sniper), l’attrice premio Oscar Cate Blanchett (Blue Jasmine, Elizabeth), la candidata all’Oscar Toni Collette (Cena con delitto – Knives Out, Unbelievable), il candidato all’Oscar Willem Dafoe (The Lighthouse, Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità), il candidato all’Oscar Richard Jenkins (La Forma dell’Acqua – The Shape of Water, L’Ospite Inatteso), la candidata all’Oscar Rooney Mara (Carol, Millennium – Uomini che odiano le donne), Ron Perlman (Pacific Rim, Hellboy) e il candidato all’Academy Award David Strathairn (Lincoln, Good Night, and Good Luck.).

La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, al cinema dal 27 gennaio distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Guarda il trailer italiano del film

La trama ufficiale del film

Nel film La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, un giovane giostraio (Bradley Cooper) ambizioso e grande manipolatore frequenta una psichiatra (Cate Blanchett) che si scoprirà essere ancora più pericolosa di lui. Al luna park lavorano anche Molly (Rooney Mara), il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nei panni di Bruno the Strongman. Richard Jenkins fa parte del pubblico dell’alta società nel ruolo del ricco industriale Ezra Grindle.

Tra sogni e illusioni La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley ci porta dietro le quinte di uno spettacolo a cavallo tra sogno e realtà. Una caratteristica, quest’ultima, che rappresenta una costante nei lavori del regista. Per questo motivo siamo davvero molto curiosi di vedere questo suo nuovo adattamento.