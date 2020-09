Gaia Gozzi si esibirà con Chega agli RTL 102.5 Power Hits Estate

Torna questa sera, mercoledì 9 settembre l’imperdibile appuntamento con RTL 102.5 Power Hits Estate 2020! A partire dalle ore 20.35 nella splendida cornice dell’Arena di Verona si svolgerà l’evento live che decreterà il tormentone dell’estate 2020. Tra gli artisti che avremo il piacere di ascoltare in uno dei primi eventi che segnano la ripartenza della musica, ci sarà anche Gaia. Ecco le sue parole ai microfoni di RTL:

Sarà per me il momento per coronare e celebrare quella che è stata la mia prima vera esperienza con la mia musica, con il mio primo album. Sono molto emozionata, felice e onorata di essere qui. Vi ringrazio perché state passando tantissimo Coco Chanel. Porterò Chega qui sul palco però avrà vita anche Coco Chanel.