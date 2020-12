Gaia Gozzi è tra gli ospiti di L’ Anno che Verrà 2020

L’ Anno che Verrà 2020 condotto da Amadeus intratterrà per oltre quattro ore gli italiani con una location inedita e vedrà tra gli ospiti anche Gaia, vincitrice della scorsa edizione di Amici. Lo spettacolo non andrà in onda, come di solito, in una piazza d’Italia ma si svolgerà senza pubblico al chiuso e negli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Una scelta necessaria, che tuttavia non dovrà interferire con lo spirito di festa. Anzi, il conduttore Amadeus al riguardo si è espresso così:

Ci sarà un clima di festa. Entreremo nelle case degli italiani che staranno tutti a casa (…) Sarà una notte di festa, in uno studio, al caldo. E anche questa sarà una novità. Vogliamo riscaldare anche i cuori di tutti gli italiani. La prima cosa al quale ho pensato quando abbiamo formato il cast è che L’ Anno che Verrà deve essere davvero la festa di tutti.

Gaia tra gli ospiti di L’ Anno che Verrà 2020

Sul palco, il conduttore sarà affiancato da Gianni Morandi e da una serie di ospiti musicali che si alterneranno nel corso della serata.

Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, JAx, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa. Interverranno anche Viktorija Mihajlović e Nino Frassica in veste di co-conduttore.

Gli artisti saranno accompagnati da una band diretta dal Maestro Stefano Palatresi, che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. E ci saranno anche le coreografie messe a punto dal corpo di ballo (fonte DavideMaggio).

Per i più piccoli, arriveranno anche i quattro protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

Per quanto riguarda Gaia, Cuore Amaro è il titolo della canzone che l’artista presenterà in gara al prossimo Festival di Sanremo. Il titolo del brano è stato annunciato su Rai 1 dalla cantante di Chega durante la finale di Sanremo Giovani 2020.