Shawn Mendes e Camila Cabello avvistati insieme, ci sono speranze?

Gli Shawmila potrebbero tornare? Mesi dopo l’annuncio della fine della loro storia d’amore Shawn Mendes e Camila Cabello sono stati avvistati per la prima volta insieme. TMZ.com li ha fotografati in un parco di Miami mentre portavano in giro il Golden Retriever che hanno adottato insieme, Tarzan.

📸 | Shawn, Camila y Tarzan en Miami hoy pic.twitter.com/SHw1VrasIp — Shawn Mendes Argentina Oficial (@ShawnMendessArg) January 7, 2022

Guardando questa foto, ovviamente, non possiamo non pensare a quello che avevano scritto annunciando la fine della loro relazione: “Ciao ragazzi, abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione amorosa ma il nostro amore l’uno per l’altra come esseri umani è più forte che mai“. I due avevano promesso ai fan che sarebbero rimasti amici e queste immagini sicuramente confermano che riescono ad essere co-genitori del loro cane in armonia.

Perchè si sono lasciati Shawn Mendes e Camila Cabello?

I due cantanti non hanno mai confermato ufficialmente i motivi per cui hanno deciso di terminare il loro rapporto, ma nelle settimane successive sono uscite diverse voci. Secondo fonti dei giornali di gossip, infatti, sarebbe stato Shawn ha decidere di mettere la parola fine alla loro relazione a causa degli impegni lavorativi.

Dopo un anno passato in quarantena insieme a Miami, Shawn e Camila hanno ricominciato a viaggiare tante per promuovere la loro musica e questo pare abbia portato Shawn a mettere in discussione la stabilità del loro amore.