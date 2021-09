Elodie – Vertigine: audio e testo del nuovo singolo

Elodie è tornata con il suo nuovo singolo Vertigine, fuori venerdì 24 settembre. Il brano è una ballad moderna che racconta la continua evoluzione dell’artista e anticipa l’uscita del nuovo album di Elodie.

Testo di Vertigine di Elodie

Dove vai è ancora mattina

L’alba è una scusa ridicola

Nel cuore ho ancora una spina

Non sono libera ma almeno valuto un’alternativa

Per respirare, il cielo è verticale

Oggi mi ha già fatto a pezzi male

Sono sola con me confusa

Oggi mi sento così

Sola con me confusa

Sola con me confusa

E vorrei, vorrei sapere cos’è

Questa sensazione d’ansia che non mi passa

È il mondo che si sbaglia quando mi lascia

Da sola con me

Sola con me

Sola con me

Se mi guardo le mani un po’ mi tremano ma tanto poi mi passa

Mi guardo in faccia

Dovrei restare calma l’orgoglio è un’arma

Che parla per me

Parla per me

Parla per me

Per me che sfioro il cielo dall’ultimo piano

E non mi sembra più lo stesso

E adesso non so più che fai

Ma sento ancora la vertigine

Quando dici che era inutile

Piove su di me

Sembra una città quella che non ho

Quella con i grattacieli più alti

Ora non so che fai

Ma sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sono sola con me confusa

Oggi mi sento così

Sola con me confusa

Sola con me confusa e vorrei

Vorrei sapere cos’è

Quando allo specchio trovo un’altra

Che lì mi guarda

Oggi mi sento salva nella mia stanza

Da sola con me

Sola con me

Sola con me

Per me che sfioro il cielo dall’ultimo piano

E non mi sembra più lo stesso

E adesso non so più che fai

Ma sento ancora la vertigine

Quando dici che era inutile

Piove su di me

Sembra una città quella che non ho

Quella con i grattacieli più alti

Ora non so che fai

Ma sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Non mi interessa se non so dove sei

Se non riesco neanche a dirti chi siamo

Vorrei soltanto che mi porti per mano lontano, lontano

Per me che sfioro il cielo dall’ultimo piano

E non mi sembra più lo stesso

E adesso non so più che fai

Ma sento ancora la vertigine

Quando dici che era inutile

Piove su di me

Sembra una città quella che non ho

Quella con i grattacieli più alti

Ora non so che fai

Ma sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine

Sento ancora la vertigine