La quarta stagione di Riverdale sta ormai per giungere al capolinea. Il prossimo episodio (4x19) andrà in onda la prossima settimana ovvero il 6 maggio negli Stati Uniti e sarà il season finale. Ecco promo, sinossi e anticipazioni nei dettagli!

Jughead (Cole Sprouse) riceve una lettera dall’università dell’Iowa in cui gli chiedono di allegare una storia. Il ragazzo inizia così a lavorare a un intricato racconto di fantasia in cui una gang di fantasia decide di vendicarsi su Mr Honey per aver rovinato il loro ultimo anno di liceo. Mädchen Amick (Alice Cooper ndr) dirigerà l’episodio ed essendo il finale di stagione di Riverdale 4 ci aspettiamo qualcosa di sorprendente.

Nel trailer rilasciato da CW la fantasia e la confusione sono padrone della scena. In una surreale riunione di gruppo Betty afferma: Cosa possiamo fare per fermarlo? Solo ucciderlo. Per esempio ci sono ragazzi con maschere da coniglio che rapiscono, picchiano e forse uccideranno Mr Honey. Intorno al suo corpo legato ad una sedia vediamo Veronica (Camila Mendes), Betty (Lili Reinhart), Archie (KJ Apa) e tutti gli altri protagonisti. Veronica chiede ironica: Chi ha esperienza nello far sparire un cadavere? Molte mani si alzano.

Alcune settimane fa KJ Apa aveva parlato del finale di stagione di Riverdale definendolo sorprendente (leggi i dettagli qui).

Ecco il promo di Killing Mr. Honey (episodio 4x19 di Riverdale):

Riverdale 4x19 Promo "Killing Mr. Honey" (HD) Season 4 Episode 19 Promo Season Finale

