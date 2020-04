Alessandro Montesi: Paranoia è il nuovo singolo in uscita il 6 maggio!

Ci sono grandi, grandissime notizie per tutti i fan e i followers di Alessandro Montesi! L’influencer rilascerà infatti il nuovo singolo Paranoia il prossimo 6 maggio!!



Ecco la copertina del singolo di Alessandro Montesi alias Monte!

Cbh è Alessandro Montesi: ecco le curiosità su di lui!

Monte, pseudonimo di Alessandro Montesi, è un artista romano, classe 2001. Vanta quasi 1 milione di iscritti su YouTube, 700.000 su Tik Tok e 400.000 su Instagram. A fine 2018 ha esordito nel mondo musicale con un fortunato singolo dalle sonorità Trap Hula Hoop, il cui videoclip è arrivato a quasi 9 milioni di view e 1 milione di stream su Spotify. L’anno scorso è uscito il suo secondo singolo Wow che in pochi giorni ha ottenuto più di 4 milioni di view. Il 6 maggio uscirà il suo nuovo singolo Paranoiapubblicato da 2MuchRecords in partnership con Believe Digital.

Monte è il primo artista di 2MuchRecords, la divisione di 2MuchTV dedicata alla musica!

Ecco come Fabio Betti, fondatore e CEO di 2MuchTV, ha commentato la nuova iniziativa di cui fa parte Alessandro Montesi:

MuchRecords nasce da 2MuchTv e ne mantiene il DNA! Un approccio giovane, contemporaneo e sperimentale che coniuga creatività, innovazione e qualità per anticipare i trend, scoprire e far crescere nuovi talenti. Riteniamo che negli ultimi anni il settore musicale sia sempre più legato a quello dell’Influencer Marketing in quanto entrambi i mondi hanno un comune denominatore: le piattaforme digital. Essendo la nostra agenzia specializzata in Digital Marketing e avendo un roster con talenti che possiedono varie doti artistiche, abbiamo ritenuto strategico aprire questa nuova Business Unit per andare incontro oltre che alle loro esigenze, anche a quelle delle aziende che sono sempre più propense a rafforzare la loro Brand Identity accostandosi al mondo musicale!

I singoli e gli album di 2MuchRecords saranno distribuiti sia fisicamente nei migliori centri commerciali, librerie e negozi specializzati, sia su tutte le piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music, Tim Music, Google Play, Deezer.