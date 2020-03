,La quarta stagione di Riverdale fin dall’inizio infonde nel pubblico una domanda: Jughead muore? Betty è colpevole? Episodio dopo episodio, il finale tragico sembra quello più plausibile ma nell’episodio di ieri (guarda il promo) abbiamo finalmente scoperto la verità. Scopri cos’è successo nell’episodio 4×15 in questo breve recap!

Usando una citazione conosciuta al pubblico della serie: La vita non è un romanzo di Agatha Christie, è ancora più incasinata. Non potremmo descrivere meglio quello che sta succedendo a Riverdale. Alice ha deciso di girare un documentario sulla morte di Jughead senza nemmeno aspettare che il caso sia risolto. Dopo un’intervista a Betty va da Cheryl che preoccupata che Betty possa fare un gesto disperato decide di essere la sua ombra.

Dopo aver parlato con Donna, FP arresta Betty, Veronica e Archie visti da lei e da Bret vicino al corpo di Jughead. Tuttavia, quando dal laboratorio scoprono che sulla roccia non c’è sangue ma sciroppo di mais le cose iniziano a diventare più chiare e meno tragiche. Betty è sopraffatta dalle emozioni quando Cheryl riempe l’armadietto di Jug di bigliettini ricordo. Decide di sfogarsi baciando Archie che ricambia. Il bacio (molto atteso da una parte del fandom di Riverdale) è immortalato da Cheryl e presto di pubblico dominio. La scena di Veronica è dietro l’angolo e Betty decide di rifugiarsi al bunker.

Un bacio, un funerale e una “resurrezione”

Donna intanto la sta seguendo perchè ormai è convinta che Jughead sia vivo. Al bunker trova Archie e Betty insieme ma la messa in scena organizzata dai quattro con l’aiuto di FP viene rivelata. Nonostante la finzione Veronica e Jughead vengono rassicurati che il bacio tra Archie e Betty sia stato solo di scena. Tuttavia, i messaggi che i due si scambiano nel finale di Riverdale 4×15 sembrano piuttosto sinceri.

Il piano organizzato da Jughead, Betty & co aveva lo scopo di far cedere gli studenti della Prep su qualcosa che stanno nascondendo. Donna in particolare sembra ormai sul punto di cedere nonostante Bret le chiede di andare avanti e non pensarci.