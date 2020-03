Emma: il trailer italiano del film con Anya Taylor-Joy

L’intramontabile classico di Jane Austen torna al cinema con Emma, nuova rivisitazione dell’omonimo romanzo pubblicato nel 1815. Il film sarà presentato in anteprima al BiFest il 23 marzo, mentre uscirà nei cinema a partire dall’11 giugno prossimo.

Emma è stato diretto da Autumn de Wilde e scritto da Eleanor Catton. Nel cast vedremo Anya Taylor-Joy nei panni della protagonista. A fianco a lei anche Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth e Miranda Hart.

In attesa di saperne di più vi lasciamo con il delizioso trailer del film. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sul film!

Guarda il trailer del film:

EMMA con Anya Taylor-Joy - Trailer italiano ufficiale

La trama del film:

Bella, intelligente e ricca, Emma Woodhouse è un’ape regina irrequieta e senza rivali nella sua tranquilla cittadina. In questa scintillante satira di classe sociale e nella crisi del divenire adulta, Emma si avventurerà in relazioni sbagliate e passi falsi romantici per trovare l’amore che invece è sempre stato davanti a lei.

Il romanzo di Jane Austen:

Esattamente come altre eroine di Jane Austen, Emma è in conflitto tra il suo essere una giovane donna e quello che le impone la società. Tuttavia al contrario di altri personaggi celebri della scrittrice, come Elizabeth Bennett, Emma è molto ricca, oltre che bella e intelligente.

Questo aspetto dà alla storia un tono più leggero rispetto ad altri romanzi come il celebre Orgoglio e pregiudizio. Emma infatti non è alla ricerca dell’amore, come altre eroine, ma è perfettamente consapevole di potersela cavare da sola. Solo alla fine della storia si renderà conto che, l’amore romantico a cui forse si sentiva superiore, era in realtà a pochi passi da lei.

Il romanzo era già stato trasposto al cinema nel 1996 come Gwyneth Paltrow nei panni della protagonista.