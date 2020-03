Stefano Farinetti: ecco la nostra video intervista molto speciale!

Stefano Farinetti è stato senza ombra di dubbio uno degli allievi più amati di Amici 19. Stefano, che da questo momento in poi dovremo chiamare Neno, si è infatti distinto per simpatia, autoironia e per una naturalezza che ha conquistato tanti. Noi compresi!

La redazione di Ginger Generation, a proposito, ha avuto l’occasione di scambiare con Stefano Farinetti quattro chiacchiere, in un contesto davvero partiicolare. Considerato il periodo storico che stiamo vivendo, è ovvio che questo incontro è avvenuto a distanza.

Stefano Martinelli ci ha raccontato tuto sulla sua esperienza ad Amici e sul suo percorso artistico. Ma non solo!

L’artista è infatti pronto a pubblicare su tutte le piattaforme il suo nuovo singolo, intitolato Meglio star da soli

”Meglio star da soli” è nata per caso in un pomeriggio dell’estate 2019. Stavo uscendo di casa per un appuntamento, arrivato alla macchina mi accorgo che avevo dimenticato le chiavi in camera, allora rientro in casa, ma mentre sto per uscire di nuovo, l’occhio cade sulla mia chitarra e d’impulso inizio a suonare. Così mi sono seduto alla scrivania e ho scritto di getto la prima strofa. Nei giorni successivi ho continuato a lavorare sul pezzo, alla ricerca di un ritornello che mi convincesse. Quello che voglio raccontare attraverso “Meglio star da soli” è che a volte si può sbagliare, soprattutto alla mia età, ma a volte una relazione va vissuta anche con leggerezza per riuscire a comprenderne appieno il valore. Magari a cena con una buona bottiglia di vino».

Qui sotto potete recuperare la nostra video intervista a Stefano Farinetti. Non c’è che dire, in ogni caso. Anche in un periodo così difficile la tecnologia e, ovviamente, anche la musica ci danno un contributo fondamentale per sentirci più vicini che mai!