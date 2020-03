La quarta stagione di Riverdale sta entrando ormai nel vivo ed ogni episodio è ricco di emozioni. La fine della stagione però è ancora lontana e il pubblico già si chiede cosa succederà nel prossimo episodio. La data di messa in onda è mercoledì 11 marzo negli Stati Uniti. Ecco promo e anticipazioni per avere un’idea di quello ch succederà!

Il prossimo episodio di Riverdale si intitola The locked room (la stanza chiusa ndr) e ci informa, come già abbiamo scoperto nello scorso episodio, che Jughead non è davvero morto. Le conseguenze e i motivi del suo gesto sono però ancora tutti da scoprire. All’inizio del promo lo rivediamo comparire a scuola insieme a Betty (Lili Reinhart). Qualcuno non è sorpreso ma interessato a capire cosa sia successo. Un po’ come tutti noi del resto. Jug (Cole Sprouse) afferma: Non preoccupatevi, ve lo farò capire passo per passo.

Ecco quindi che capiamo il titolo della puntata. Betty chiude la porta e Jughead parla dell’enigma della scatola chiusa. Un genere che in letteratura è spesso usato nei romanzi polizieschi e descrive un crimine commesso in circostanza apparentemente impossibili come appunto in una camera chiusa dall’interno. Tuttavia, a Riverdale nulla è semplice e Betty afferma: c’è un colpo di scena. La sinossi ci informa anche che dopo la resurrezione Jughead sembra diverso. Toni e Cheryl nel frattempo affronteranno qualche problema di coppia.

Ecco il promo di (episodio 4x16 di Riverdale):

Riverdale 4x16 Trailer Season 4 Episode 16 Promo/Preview HD "The Locked Room"

