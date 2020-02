Riverdale: Da Marzo la terza stagione disponibile su Netflix!

Questa settimana la quarta stagione di Riverdale sarà in pausa e tornerà il 26 febbraio (scopri il promo qui). Intanto per il pubblico in italiano della serie è arrivata una bella notizia. La terza stagione sarà infatti disponibile su Netflix dal 1 Marzo prossimo. Ecco qualche dettaglio in più!

La prima stagione della serie con protagonisti Archie, Betty, Jughead e tutti gli altri era arrivata su Netflix il 1° luglio 2017, seguita da Riverdale 2 un anno esatto dopo, ovvero il 1° luglio 2018. L’arrivo della stagione 3 è stato anticipato rispetto all’estate e sarà disponibile dal 1 marzo 2020! Vi ricordiamo su Premium Stories gli episodi erano disponibile già dal 26 marzo 2019 e che lo scorso gennaio gli episodi erano arrivati in chiaro su Italia 1 dopo una maratona delle prime due stagioni.

Nell’entusiasmante Riverdale 3 ci sarà un nuovo e pericoloso mistero a sconvolgere le vite della cittadina americana. Nella premiere vedremo come si svolgerà il processo ad Archie (KJ Apa). Inoltre, la storia d’amore tra lui e Veronica (Camila Mendes) sarà messa a dura prova e i due lotteranno per stare insieme.

Il nuovo grande mistero che secondo quanto affermato dal cast “unirà le generazioni”. Sarà poi interessante scoprire cosa si nasconde attorno al misterioso falò a cui sono portati (e forse sacrificati?) i gemelli di Polly. Inoltre il misterioso gioco Griffins and Gargoyle causerà il panico nella cittadina dopo che due ragazzi che ci giocavano sono ritrovati morti nei boschi.

Ecco il trailer della terza stagione della serie creata da Roberto Aguirre Sacasa:

RIVERDALE Season 3 Trailer Comic Con (2018)

