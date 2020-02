La quarta stagione di Riverdale sta entrando ormai nel vivo ed ogni episodio è ricco di emozioni (scopri il recap dell’ultimo qui). La stagione però è ancora a metà e il pubblico già si chiede cosa succederà nel prossimo episodio. Ecco promo e anticipazioni del quattordicesimo episodio in onda dopo la pausa ovvero mercoledì 26 febbraio!

Il prossimo episodio di Riverdale prende il titolo da un’altra serie di successo ovvero How to get away with murder. Del resto, la grande incognita di questa stagione è la misteriosa morte di Jughead di cui sembra essere sempre più responsabile Betty (Lili Reinhart). La sinossi rilasciata da CW ci informa che la location principale sarà una serata nei boschi in cui le cose non andranno come previsto. Betty, Veronica (Camila Mendes) e Archie (KJ Apa) sembra dovranno confrontarsi riguardo a ciò che sono potenzialmente in grado di fare.

All’inizio del promo una Alice Cooper afferma in tono sconvolto: è sangue quello sul tuo reggiseno? Penso di aver subito un black-out, afferma in un altro momento Betty che pare sconvolta. Veronica è decisa a cercare la verità su quello che potrebbe essere successo. Vediamo poi molte persone con le torce cercare qualcosa o forse qualcuno nei boschi e Archie aggredire Mr Honey accusandolo di aver ucciso Jughead. L’uomo però afferma che la colpevole è proprio Betty.

Ecco il promo di How to get away with murder (episodio 4x14 di Riverdale):

Riverdale 4x14 Promo "How to Get Away with Murder" (HD) Season 4 Episode 14 Promo

Watch this video on YouTube