BTS: ecco dove potete acquistare i loro Funko Pop! (info e prezzi)

Torniamo a parlare su Ginger Generation di Funko-Pop! Gli adorabili pupazzi in PVC, come già vi avevamo raccontato, sono uno dei nostri prodotti preferiti in assoluto! Colorati, divertenti, originali e soprattutto perfetti per tutti i nerd più incalliti, compresi quelli appartenenti alla BTS Army!







Proprio così! Sul sito ufficiale di Pop In a Box trovate infatti i Funko Pop dei vostri adorati BTS! Jin, Jimin, Jungkook, RM, J-Hope, Suga e V si sono trasformati in un’adorabile versione pupazzo, ovviamente da collezionare!

Il servizio Pop In a Box (anche se non include una linea specifica per i BTS) è disponibile anche e soprattutto per le esigenze dei collezionisti! Iscrivendosi al servizio è infatti possibile ricevere ogni mese una scatola contenente nuovi pupazzi da collezione provenienti da molte delle nostre saghe preferite! La scelta è davvero molto ampia: potete decidere di ricevere i Funko Pop di Harry Potter, del Signor degli Anelli, dell’Universo Marvel e Disney e molto altro ancora!

I FUNKO POP DEI BTS SUL SITO DI POP! IN A BOX

Sul sito ufficiale di Pop in a box trovate tutti i Funko Pop dei BTS. La disponibilità dei prodotti ovviamente può variare in base al momento specifico dell’acquisto. Nel caso in cui non trovaste il Funko del vostro membro dei BTS preferito potete dare un’occhiata ai link Amazon che trovate in fondo a questo articolo!

Vi ricordiamo che se vi abbonate a Pop In A Box avrete il 10% di sconto su tutti gli ordini! Lo sconto si applicherà direttamente sul carrello una volta abbonati!







Clicca qui per acquistare il Funko Pop di Jin!

Clicca qui per comprare il Funko-Pop di J-Hope!

Clicca qui per comprare il Funko Pop di RM!

Clicca qui per comprare il Funko Pop di Suga!

Clicca qui per acquistare il Funko Pop di V!

I Funko Pop dei BTS disponibili su Amazon!

Come avrete potuto notare per il momento risultano esauriti i pupazzi di Jungkook, di Jimin e la box contenente i pupazzi con tutti e 7 i membri della band.

Grazie ad Amazon potete risolvere il problema!

Clicca qui per comprare il Funko Pop di Jungkook!





Clicca qui per acquistare il Funko Pop di Jimin!