Marracash e Vasco Rossi insieme in La pioggia della domenica

Marracash e Vasco Rossi hanno appena annunciato il loro primo singolo collaborativo e uscirà proprio questo venerdì, 25 marzo.

Il brano arriva dopo il successo del suo settimo disco Noi, loro, gli altri, pubblicato lo scorso novembre e trainato dal primo estratto Crazy Love e dal relativo video.

Il rapper, ex fidanzato di Elodie, ha presentato a sorpresa la nuova canzone con queste parole che ha scritto sui social:

“Ho sempre ritenuto Vasco uno dei più grandi poeti del ‘900, uno che ha insegnato a tutti a scrivere canzoni tridimensionali e per questo è il mio personale autore preferito di sempre.”

Vasco, a sua volta, ha commentato esprimendo tutta la sua stima per il King del rap e spiegando come è nata questo nuovo pezzo che li vede collaborare per la prima volta:

“Mi piace Marracash, è nato ai tempi del rap ma ha la penna del cantautore. Quando mi ha chiesto di campionare Gli Angeli per un brano del suo nuovo album, ho trovato molto interessante il suo lavoro e da lì è nata l’idea di affidargli ‘La pioggia alla domenica’. Ne è venuta fuori una autentica contaminazione con un senso artistico: Marra ha centrato perfettamente lo spirito ironico e frustrato della canzone, con un suo testo originale e coerente”.

Marracash e Vasco Rossi devolveranno i proventi del brano in uscita a favore di Save the Children, Organizzazione Interazionale che da più di cento anni si batte per assicurare un futuro a bambine e bambine che hanno bisogno di un aiuto, in tutto il mondo.

L’Organizzazione è naturalmente in prima linea per soccorrere i piccoli coinvolti nell’attuale crisi umanitaria in Ucraina. E voi ascolterete il singolo La pioggia della domenica?