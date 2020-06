Random: tutti gli audio e i testi di Montagne Russe, il nuovo EP

Venerdì 5 giugno, esce Montagne Russe, il primo Ep che raccoglie i pensieri e le esperienze di Random, artista che nonostante la giovane età con la sua scrittura incisiva riesce ad arrivare al cuore di tantissime persone.

I testi di Montagne Russe sono a cura dello stesso Random e la collaborazione artistica con il produttore Zenit si consolida anche in questo Ep.

Con la sua musica l’artista invita il proprio pubblico a non abbandonare i propri sogni, a rincorrere i propri obiettivi e a essere sempre se stessi perché essere originali è ciò che ci rende unici.

Random è uno dei protagonisti di Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia, una versione speciale del programma di Maria De Filippi ripensata in chiave solidale per l’emergenza coronavirus. Stasera l’ultima puntata va in onda su Canale 5.

Ad oggi l’artista conta circa 100 milioni di stream su Spotify e oltre 30 milioni di visualizzazioni su Youtube! L’ultimo singolo Sono un bravo ragazzo (un po’ fuori di testa) si è fatto spazio in numerose playlist su tutte le piattaforme streaming.

Random, classe 2001, si avvicina alla musica fin da bambino grazie alla passione che gli trasmettono i suoi genitori ed è così che impara a suonare la batteria, il basso e la chitarra. La collaborazione con il produttore Zenit lo porta a fidarsi sempre più delle sue capacità, ad abbandonare l’autoTune e a scrivere testi sempre più profondi che segnano l’alba di un cantautorato che parla di temi espliciti e problemi di vita quotidiana alla nuova generazione.

Clicca sul titolo per l’audio e il testo delle canzoni di Montagne Russe!

