Venerdì 5 giugno, esce Montagne Russe, il primo Ep che raccoglie i pensieri e le esperienze di Random, artista che nonostante la giovane età con la sua scrittura incisiva riesce ad arrivare al cuore di tantissime persone. Al suo interno troviamo anche la canzone Soli al mondo feat. Ernia.

“Soli al Mondo nasce di notte. Ero a letto, cercavo di addormentarmi ma un certo motivetto risuonava in testa. Il giorno dopo ho iniziato a scriverla. Il duetto con Ernia mi inorgoglisce, lo ringrazierò sempre”.

Ecco l’intervista di Ginger Generation a Random!

Random: Ecco il significato di Chiasso e Rossetto | Intervista

Watch this video on YouTube

Random, audio di Soli al mondo

Random, testo di Soli al mondo

CLICCA QUI PER COMPRARE MONTAGNE RUSSE!





Siamo punto e a capo

Ti chiamo ad ogni orario

Ma da dire proprio niente non c’è

E non mi aspettavo

Di amare così tanto

Di sognare anche sta notte con te

Un po’ ci assomigliamo

Amore e odio ma poi al contrario

Essere soli al mondo

Non fa bene mi hai consigliato

La fretta mi ha scompigliato

La testa ormai non la trovo più

Quegli anni me li ricordo

toccavo il fondo e ora voliamo su

Bella e dannata

uh yeh si da quando è nata

Fluttuo nell’aria

da quando oh sei tornata

Ma si sa chi sbaglia impara

Forse ho sbagliato un po’ troppo

Perduto a volte la strada

Per poi tornare di nuovo

E va bene ti serve una chance e va bene

Liberati dalle catene

Prima delle scarpe o comparse alla tele

Sognavamo in grande e le porte le ho aperte

Mi sembravi a posto e ora non si direbbe

Rivivrei si tutta la vita da capo

Per non rovinare quelle poche scelte sbagliate che ho fatto

Anche se ho il cuore spezzato

Siamo punto e a capo

Ti chiamo ad ogni orario

Ma da dire proprio niente non c’è

E non mi aspettavo

Di amare così tanto

Di sognare anche sta notte con te

Un po’ ci assomigliamo

Amore e odio ma poi al contrario

Essere soli al mondo

Non fa bene mi hai consigliato

La fretta mi ha scompigliato

La testa ormai non la trovo più

Quegli anni me li ricordo toccavo il fondo e ora voliamo su

Tener la rabbia dentro fa paura

tipo non butto mai la spazzatura

Dopo sorrider coi denti cariati

siamo felici solo se invidiati e fa senso un po’

Sai pensavo che era meglio che non pensavo

amore e odio abbiam compensato

Stase che ti metti?

Vedo solo te nei riflessi

Insieme in una stanza di specchi

In mezzo tra tante

Ritornare non è da grande

Anche se poi è rassicurante

Dimmi che vuoi farci

Non vale la pena sprecarmi

se non porta soldi ispirazione od orgasmi

Siamo punto e a capo

Ti chiamo ad ogni orario

Ma da dire proprio niente non c’è

E non mi aspettavo

Di amare così tanto

Di sognare anche sta notte con te

Un po’ ci assomigliamo

Amore e odio ma poi al contrario

Essere soli al mondo

Non fa bene mi hai consigliato

La fretta mi ha scompigliato

La testa ormai non la trovo più

Quegli anni me li ricordo toccavo il fondo e ora voliamo su