Venerdì 5 giugno, esce Montagne Russe, il primo Ep che raccoglie i pensieri e le esperienze di Random, artista che nonostante la giovane età con la sua scrittura incisiva riesce ad arrivare al cuore di tantissime persone. Al suo interno troviamo anche la canzone Police feat. Emis Killa. Ecco come Random ha spiegato il pezzo:

“Police è una canzone speciale perché fatta su un beat creato da me (naturalmente poi ripresa e condotta da Zenit). La partecipazione di Emis Killa è un sogno! Spesso ci sentiamo telefonicamente, accetto qualsiasi consiglio da lui, per me è un big”.

Random, audio di Police

Random, testo di Police

Come se tutto qui

girasse intorno a te però non è così

Come se i battiti fermassero la testa mia

Lasciandomi

Da solo coi pensieri che non voglio più vedere

Come in auto la police dopo l’ultimo bicchiere

Cerchi solo attenzioni e io di farmi valere

Sei la regina di cuori e non vuoi lottare per stare bene

Corri corri ma non si accorcia mai la distanza che c’è

tra tutti i miei sogni nascosti su carta bianca

Forse dovrei lasciarmi andare e basta

Cadere giù per poi tornare in vetta

Come se ah ah girasse in torno a te

Tutto qui ah ah però non è così x2

Ed è come se tutto tutto qui

girasse intorno a te però non è così

Come se i battiti fermassero la testa mia

Lasciandomi

Da solo coi pensieri che non voglio più vedere

Come in auto la police dopo l’ultimo bicchiere

Cerchi solo attenzioni e io di farmi valere

Sei la regina di cuori e non vuoi lottare per stare bene

Meglio chiarirsi subito

non penso tu sia stupida

Sta storia a senso unico

tu non sarai mai l’unica

Mi hai preso a schiaffi in pubblico

poi mi hai scritto in privato

Io non ti ho risposto e ho detto

“Scusa non mi era arrivato”

E quante volte hai detto

“non ti voglio più vendere”

Ma mi sa che la mia indifferenza batte il tuo volere

Infondo tutti stanno dietro a ciò che non possono avere

Infatti siamo qui a sfondare il letto da un paio di sere si

Come se tutto tutto qui

girasse intorno a te però non è così

Come se i battiti fermassero la testa mia

Lasciandomi

Da solo coi pensieri che non voglio più vedere

Come in auto la police dopo l’ultimo bicchiere

Cerchi solo attenzioni e io di farmi valere

Sei la regina di cuori e non vuoi lottare per stare bene