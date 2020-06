Venerdì 5 giugno, esce Montagne Russe, il primo Ep che raccoglie i pensieri e le esperienze di Random, artista che nonostante la giovane età con la sua scrittura incisiva riesce ad arrivare al cuore di tantissime persone. Al suo interno troviamo anche la canzone Scusa AAA.





Il rapper, riguardo al pezzo, ha spiegato:

“Scusa AAA è un invito a mettere da parte l’orgoglio per un fine superiore. Chi si spoglia da certi castelli mentali è il protagonista della propria vita”.

Ecco l’intervista di Ginger Generation a Random!

Random, audio di Scusa AAA

Random, testo di Scusa AAA

E sono qui per ricordarti

Che sei la luce da queste parti e

Brilli ma l’ombra ti sta davanti, ye ye

Trovi la forza di sopportarmi

E sono qui, qui, ad ignorarti

Perché un po’ sto cercando di andare avanti

L’amore perduto seduto tra fogli bianchi

Silenzio rifiuto di un segreto che vorrei raccontarti

E no, no no nella buona e la cattiva sorte

Eravamo solo noi, noi, noi

Contro il male che apriva le porte

E scusa a a a

Ti ho abbandonato e chiedo scusa

Il tuo corpo è un’isola segreta a a a

Lo cercherò anche sulla luna, ye, sulla luna, ye

Ti chiedo scusa, scusa

Se il nostro amore fa male

Ti chiedo scusa, scusa

Se il tempo sta per scadere

Scusa, per la mia fretta di andare

Non ho di meglio da fare

Ma ho troppa voglia di spaccare con ‘sta musica

È da lontano che ti guardo e sei bella

Sai che ho fatto una figura di merda con te

Mi ricordo che la prima volta che ti vidi

Stavo in crisi e con la luna storta

E non importa che io mi ricordo di lei

E non si ricorda di me perché non ho aperto bocca

E la vergogna mi mangia da dentro

E il bello che la porta poi la sfondo lo stesso, lo stesso

E no, no no nella buona e la cattiva sorte

Eravamo solo noi, noi, noi

Contro il male che apriva le porte

E scusa a a a

Ti ho abbandonato e chiedo scusa

Il tuo corpo è un’isola segreta a a a

Lo cercherò anche sulla luna, ye, sulla luna, ye

Ti chiedo scusa, scusa

Se il nostro amore fa male

Ti chiedo scusa, scusa

Se il tempo sta per scadere

Scusa, per la mia fretta di andare

Non ho di meglio da fare

Ma ho troppa voglia di spaccare con ‘sta musica

E scusa se i miei sentimenti

Non escono se sei lontana da me

Viviamo con i cuori spenti

E non vorresti mai perdermi

E scusa se quando mi cerchi

La testa non la trovo più perché

Ormai lo sai ci siamo persi

E non potresti più riavermi

E scusa a a a