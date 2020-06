Venerdì 5 giugno, esce Montagne Russe, il primo Ep che raccoglie i pensieri e le esperienze di Random, artista che nonostante la giovane età con la sua scrittura incisiva riesce ad arrivare al cuore di tantissime persone. All’interno del disco troviamo anche il pezzo Frasi fatte.

Il rapper ha spiegato così il significato della canzone:

“Frasi Fatte nasce nel 2017, uno dei miei primi pezzi d’amore. Avevo conosciuto una ragazza che mi attraeva tantissimo. Pensavo spesso di non essere alla sua altezza. La canzona invita a credere sempre in ciò che si vuole“.

Ecco l’intervista di Ginger Generation a Random!

Random: Ecco il significato di Chiasso e Rossetto | Intervista

Random, audio di Frasi Fatte

Random, testo di Frasi Fatte

Mi vogliono a terra ma non ce l’hanno fatta

facciamo la guerra poi l’amore in una stanza

tutto mi balla fuori c’è l’alba

e se dovessi scegliere con chi guardarla

sceglierei solo te

risposta esatta anche tu dici me

ma è una frase fatta

come quelle che ti dico per farti stare calma

come quelle che mi dici ma con me non attaccasono uno come tanti

con la vita davanti

cerco senza trovarti

ma alla fine del gioco

quando vanno via gli altri

sei tu che trovi me

lei che sta coi più grandi

per sentirsi più grande

ma alla fine di grande

c’è soltanto l’amore che ho provato per te

Le altre lo ricambiano ci provano

però poi no che non mi cambiano

la prova è che mi pensano

mi scrivono mi chiamano le chiavo

e non ricordo neanche più come si chiamano

ma se ci sei te

oggi mi sento fortunato

puoi trovarmi in ogni posto

quando vuoi ad ogni orario

aspetto il mio momento

quando arriva ce ne andiamo

dove nessuno ci vede basta stare insieme

per volare volare

non voglio cadere

se non parlo portami da bere

non sono il ragazzo che ti paga le cene

che ti dà sempre ragione solo per farsi piacere

sono uno come tanti

con la vita davanti

cerco senza trovarti

ma alla fine del gioco

quando vanno via gli altri

sei tu che trovi me

lei che sta coi più grandi

per sentirsi più grande

ma alla fine di grande

c’è soltanto l’amore che ho provato per te