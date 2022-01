The King’s Man – Le origini: la recensione del film

The King’s Man – Le origini arriva finalmente al cinema portando sul grande schermo la genesi di una saga che, tra avventure rocambolesche e trovate alla 007, ha saputo conquistare gli appassionati del genere. E non solo.

Diretto da Matthew Vaughn, il film è interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson e Daniel Brühl.

Ritorno alle origini

Se nel 2014 e, successivamente, nel 2017 avevamo seguito Gary Hart ed Eggsy in pericolose missioni che avevano in ballo il futuro del mondo stavolta la storia fa un passo indietro. L’idea di The King’s Man – Le origini è quella di raccontare un’altra storia, quella della nascita dell’agenzia segreta.

Torniamo quindi indietro nel tempo, quando l’ombra della Prima Guerra Mondiale incombeva sull’Europa raccontando la storia di un padre, il Duca di Oxford (Ralph Fiennes, qui in ottima forma), e di un figlio, Conrad (Harris Dickinson), e dei loro ideali di libertà.

Un’avventura originale che, pur non rinunciando al classico spirito della saga – la sequenza di combattimento con Rasputin (un fantastico Rhys Ifans) è uno dei momenti più spassosi della trilogia, fa i conti con la Storia. In questo modo riesce a restituire un racconto sì fantastico e avventuroso, ma allo stesso tempo verosimile tenendo conto del clima che si poteva respirare in quegli anni.

Il regista Matthew Vaughn, che dice di essersi ispirato a grandi classici del cinema storico come Lawrence d’Arabia o cult moderni come Bastardi senza gloria, complice un cast azzeccato e una bella sceneggiatura confeziona un film che intrattiene, diverte e perché no, ci fa ricorda anche che la storia è molto più appassionante di quanto non sia sui libri di scuola.

Non mancano poi le riflessioni dal momento che l’intero film ruota attorno al rapporto padre-figlio e quella incapacità di comunicare che, a volte, può genere incomprensioni senza alcuna soluzione.

Ci sarà un sequel? Non è stato ancora annunciato, ma da quello che viene mostrato nella scena post credit non ci sono dubbi.

Ecco cosa succede nella scena post credit di The King’s Man – Le origini, attenzione SPOILER!

Dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale e la creazione dell’agenzia Kingsman il mondo pensa di essere al sicuro ma non è così. Due nuovi personaggi fanno la loro comparsa: Lenin e Adolf Hitler, una prova che i Kingsman torneranno con una nuova avventura.